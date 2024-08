Much de Sineu 2024: Cómo llegar y dónde aparcar

El Much de Sineu es una de las fiestas más esperadas del verano para los sineuers. También es una de las que más masificadas de la isla. Una fiesta que arranca por la mañana con la faceta más tradicional y vivida por los locales y que cambia por completo durante las primeras horas de la tarde. Al municipio del Pla se podrá llegar con el coche aunque el alcalde del municipio, Tomeu Mulet, ha anunciado que el Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) ampliará la frecuencia de trenes, sobre todo, "para volver" de el Much. Mulet recalca que los horarios "se publicarán durante el fin de semana" para no saturar aún más el municipio. Durante esta jornada Sineu reúne entre “15.000 y 20.000 personas”.

En el caso del aparcamiento, Mulet manifiesta que habrá "cinco zonas de aparcamiento habilitadas en las afueras del municipio controladas por vigilantes de seguridad que contarán con el refuerzo de la Policía Local para evitar el botellón".

Restricción horaria

Al igual que el año pasado, los bares tendrán que retirar las barras exteriores y apagar la música a las 21 horas. Con la novedad que este año en el interior de los locales tampoco se podrá continuar con la fiesta, a diferencia del anterior Much, permitido hasta las 23 horas. “Nos hubiera gustado poder alargarlo un poco más, pero al final no ha podido ser”, comenta Aina Sereni, una de las organizadoras de la fiesta. Mulet matiza que los bares podrán seguir con su actividad hasta la hora de costumbre respetando la nueva norma. “Después de las 21 horas los bares podrán montar la terraza y servir cenas o copas, pero sin música”, revela.

Despliegue policial

Por otro lado, a partir de las 15 horas se reforzará el despliegue policial con alrededor de "un centenar" de efectivos, que es cuando "se empiezan a formar grandes aglomeraciones". El alcalde subraya que el Much es una fiesta que empieza a las 9 de la mañana y con "10 o 15 policías es suficiente para garantizar la seguridad" durante las primeras horas de la fiesta. Asimismo, la Policía Local contará con el apoyo de Protección Civil y una ambulancia básica.