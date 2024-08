La importancia del control de accesos

Una de las principales dificultades con las que topa la gestión de la movilidad en Mallorca es el de la distinta titularidad de las vías públicas. No es que tal cosa resulte mala por sí misma, sino que la coordinación y la lealtad institucional no acostumbra a circular con fluidez por ellas, eso si no aparece mal estacionada y entonces es cuando se estanca el embotellamiento o el accidente administrativo que puede acabar, y ahí está lo grave, en encontronazo de lesión física que pone en riesgo físico a conductores y peatones.

En la carretera de la Serra se han producido muchas de estas anomalías. Su antesala, Sóller, no queda exenta de igual mal. Como se sabe, es una ciudad saturada de vehículos hasta los bordes del desespero vecinal.

El Ayuntamiento y la DGT han chocado porque ésta última no ha cumplido con sus compromisos de señalización del vial periférico pero, tras el tira y afloja, ahora alcanzan un acuerdo para la cesión inminente de la vía. Así la Policía Local podrá controlarla de forma directa. Después deberá venir la modificación prometida por el Consell.

Es fundamental tener el control de los accesos a casa. De esta forma, sin ser la panacea, por lo menos tienes margen para esforzarte en gestionarla mejor.

