Diez personas intoxicadas por una reacción química en la piscina municipal de Alaró

Un total de diez personas han tenido que ser evacuadas esta mañana de la piscina municipal de Alaró por intoxicación a causa de un accidente ocurrido durante el mantenimiento de la piscina que ha generado una peligrosa reacción química. Los afectados han sido trasladados a la Unidad Básica de Salud del pueblo y según han informado desde el Ayuntamiento su pronóstico es leve.

En el momento del incidente había un total de quince personas dentro de la piscina, de las cuales diez han sido afectadas. El operario municipal que se encontraba suministrando los productos de mantenimiento también se ha visto afectado, aunque su pronóstico también es leve. El Consistorio ha anunciado que las instalaciones han quedado clausuradas hasta mañana por la mañana.

Por el momento, las autoridades municipales han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque son algunos los comentarios publicados en Facebook por vecinos denunciando la situación de la piscina. "Los niños del colegio que van cada día a la piscina pública acaban con la piel irritada y el pelo verde. ¡Es inaceptable!", critica uno de los usuarios en respuesta al comunicado del Ayuntamiento. "Este no es el primer incidente. Ya hubo otro en junio", reza otro.

A principios de julio, el PSOE de Alaró ya denunció otros temas relacionados con las instalaciones como el incumplimiento de los horarios de apertura de la piscina, criticando que "cada año pasa lo mismo". "Luego nos encontramos que si eres residente o no tienes que pagar un precio u otro; eso no se cumple porque a la entrada no se pregunta ni se pide el DNI", reclaman. Cuando el equipo de gobierno fue preguntado en el Pleno, aseguraron que habían contratado una nueva empresa para gestionar las instalaciones y que ya les habían llamado varias veces, asegurando que de continuar así se expondrían a sanciones.