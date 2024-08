La vida sin agua | Hablan residentes afectados por los cortes en el suministro: «Me duchaba en el mar»

Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. En una época donde todos nos hemos acomodado a tener lo que queremos y cuando queremos, la ausencia de algo vital se siente lejano e imposible, como una historieta antigua de abuelos. Pero en Mallorca el sol sigue brillando y la lluvia no quiere bajar a la tierra, así que es el momento de aprender a vivir sin agua. La Tramuntana está completamente seca, los pueblos de la Serra han tenido que ejecutar diversas medidas para paliar la falta de agua de sus depósitos. Los más radicales han sido Banyalbufar y Esporles, los cuales han considerado oportuno cortar el suministro de agua a su población debido a la alta sequía que las azota.

El Ayuntamiento de Estellencs empezó la construcción de un pozo. / Aj.

«Sin agua es todo un poco más difícil, pero te tienes que acostumbrar a la fuerza», explica Mariona Salvà, una vecina de Banyalbufar. Este municipio ha tenido que cortar el suministro de agua de la red de forma intermitente, llegando a detenerlo durante 17 horas al día, de las 23:00 horas hasta las 16:00 horas. «Si trabajas por la tarde es una putada, nosotros llenábamos garrafas y botellas e incluso nos duchábamos en la playa, en el mar», asegura Salvà.

Joan Vives, alcalde en funciones de Banyalbufar, explica que los depósitos de agua «están vacíos» y que intentaron crear un pozo para combatir la sequía, pero no encontraron «nada». «Vienen camiones cisterna de Palma desde mayo para traernos agua. Las limitaciones han afectado a todo el municipio conectado a la red», asegura Vives. «Es un rollo la vida sin agua, pero por suerte, avisan siempre con antelación y la gente ha sabido llevarlo sin problemas», sentencia Mariona Salvà.

En Esporles

El pueblo de Esporles cortó durante la noche del jueves a viernes el servicio de agua a distintas calles de su municipio. Antes de eso, ya se había parado el servicio en las urbanizaciones de ses Rotgetes de Canet y ‘Jardín de Flores’. «Nos cortaban el agua durante cinco días, nos cortan el agua a nosotros, pero no a los hoteles, es una vergüenza», asegura Antònia, una vecina de Ses Rotgetes. «Si llenas la piscina te meten una buena multa», explica Alejandro Amador, otro vecino. «Me parece bien, es muy grave que te digan que no hay agua y llenes la piscina, estas restricciones están para curarse en salud», relata Amador.

Josep Ferrà, el alcalde del pueblo, explica que se detectó un incremento «altísimo» de consumo en las urbanizaciones y tuvieron que imponer medidas. «Si no baja el consumo humano, no podremos quitar las restricciones hasta que llueva y los pozos se llenen», sentencia. El Consistorio ya avisa que estos cortes se pueden ir repitiendo en los próximos días en función del consumo y de la capacidad de restablecer los depósitos de agua municipales.

Esporles, al igual que la gran mayoría de pueblos con problemas de agua, ha ejecutado diversas medidas para limitar el consumo «recreativo»: La prohibición de regar el jardín, de limpiar coches, de llenar las piscinas... Así como la limitación del consumo de agua por parte de los residentes. «Tenemos un jardín en nuestra casa y este se tiene que regar cada día», explica Júlia Margarit, una vecina de Esporles. «Como estaba prohibido regar, teníamos que hacerlo con el agua de la secadora», sentencia.

La construcción para arreglar las cañerías de Bunyola ha paralizado la calle principal. / P.M.

Bunyola con averías

Los habitantes del pueblo de Bunyola también tienen que vivir con constantes cortes de agua en su municipio, aunque por un motivo diferente a la sequía. «Tenemos muchas roturas en las tuberías de la red principal, están obsoletas», explica Joan Toni Riera, el alcalde de Bunyola. «Estamos cambiando las cañerías del pueblo para así mejorar el suministro de agua a la población ‘bunyolina’», asegura. Esta operación provoca cortes de agua en las distintas casas de todo el pueblo. «Estuve un mes entero duchándome a 'poalades' o en el polideportivo municipal», explica Pau Suau. El vecino expresa sus quejas hacia el Ayuntamiento: «La piscina del polideportivo se llenó hasta tres veces, no hay agua para los vecinos, pero sí que hay para la piscina», sentencia Suau.

El problema para muchas familias del pueblo es la falta de antelación con la que el Consistorio comunica a los vecinos el corte de agua. «El Ayuntamiento cortaba el agua por las obras y al principio no siempre nos avisaban, a veces lo hacían y a veces no, el otro día avisaron cuando hacía una hora y media que habían cortado el suministro de agua», asegura una vecina del pueblo. «Nosotros vivimos en la calle principal, y nos cerraron el agua sin decir nada. Mi hermana llegó a las 20:00 horas después de correr y al irse a duchar nos dimos cuenta de que habían cortado el agua», explica Miquel Ballester. «Tuvo que irse a duchar a la UIB para no quedarse sucia», asegura. «Algunas casas no urbanas han llegado a estar 15 días o más sin agua en su domicilio, es surrealista todo lo que está sucediendo», sentencia Ballester.

Marga Sastre vive a las afueras de Bunyola, «nos cortaron el agua porque decían que en el extrarradio usábamos demasiada», explica Sastre. «Yo tengo una piscina y en la vida he cambiado el agua», asegura Sastre. «Que no nos den la culpa a nosotros, la gente de fora vila siempre es la primera que guarda el agua, ya sea con un pozo o con un safareig», sentencia. «Han demonizado a la gente que tiene un terreno y acaban pagando justos por pecadores», explica Sastre. «Es una locura estar dos semanas sin agua, me tenía que duchar con el agua de la piscina e iba con toda el agua salada al trabajo», asegura la mujer.

«Luego el Ayuntamiento encontró una tubería antigua que perdía 20.000 litros de agua por hora, todavía no han pedido perdón a nadie, es una vergüenza», sentencia.

Un camión de agua abasteciendo al pueblo de Deià para paliar la sequía. / P.M.

Deià y Estellencs

Los pueblos de Deià y Estellencs no han tenido que cortar el suministro de agua a la población, pero se encuentran en una «situación crítica». «A día de hoy no hemos cortado el agua a la población, pero no se descarta nada, porque de las fuentes no brota agua y ahora en verano empieza a venir más gente al pueblo», explica Alexandre Moragues, regidor de Estellencs.

El concejal asegura que ya se están «tomando medidas» para el verano que viene, a la par que ya han empezado la construcción de un pozo, aunque de momento «no se ha encontrado agua». Sin embargo, Moragues asegura que el objetivo principal es concienciar a toda la gente», la cual está «respondiendo muy bien» ante la situación.

En Deià, desde hace un mes, se llevan camiones de agua desde Palma. El alcalde Lluís Apesteguia explica que la despensa ya ha superado «el 20% de la dotación presupuestaria existente». Sin embargo, desde el consistorio se asegura que el suministro de agua para el consumo humano y para la higiene «está garantizado en todo momento». Un vecino del pueblo, explica que normalmente ya «tienen que ir alerta con el consumo de agua», así que esta situación no les «cambia mucho la vida».

La sequía extrema en la isla de Sicilia, ya ha hecho resurgir el contrabando de agua, un comercio que creían extinto. El agua es un bien escaso, usémosla con la cabeza.