Habla el alcalde de Pollença, Martí March: “Las agresiones sexuales son ir en contra de la fiesta, las personas y la igualdad”

Pollença vive inmersa en su día grande de La Patrona, una jornada que se ha visto sacudida por la denuncia de una agresión sexual que se produjo durante la madrugada del jueves 1 de agosto en el marco de la Marcha Fresca y Fresketa. A primera hora de la mañana de este viernes, el Ayuntamiento ha condenado “enérgicamente” este tipo de violencia sexual. En declaraciones a IB3 Notícies, esta mañana en el marco de los actos del día grande de Pollença, el alcalde Martí March ha explicado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del caso y ha determinado que una vez concluya la instrucción, se deben aplicar las consecuencias pertinentes.

Este año el Ayuntamiento ha lanzado una campaña para preservar la fiesta de La Patrona. Precisamente, March ha recordado el lema de “qui estima La Patrona, la respecte”. Es decir, “hay que respetar la gente, las tradiciones y la esencia de esta fiesta”. De hecho, ha recordado que en el marco de esta campaña se incluia el lema de No i punt!. “Las agresiones sexuales se deben quitar de la realidad porque esto no es hacer fiesta. g de las personas y de la igualdad. Las agresiones sexuales no tienen cabida en una sociedad democrática”, ha zanjado el alcalde ‘pollencí’.