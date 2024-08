Habla el exalcalde de Felanitx, Biel Tauler, tras su absolución: «Con el caso Playas, más que suerte necesitaba justicia»

Diez años después llega la sentencia con absolución del https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2024/07/31/audiencia-condena-conductor-empotro-heladeria-106337631.html. ¿Cómo está Biel Tauler tras este largo periplo judicial?

La verdad es que aún lo estoy digiriendo. Son diez años del inicio y siete y medio de periplo judicial. Estamos digiriéndolo y hablando con la familia porque realmente quienes lo pasan mal son los de cerca. El político está en medio y sabe a lo que se expone. Hablando con los abogados, me reiteraban que no me pasaría nada pero cuando se trata de la familia notas que no dicen nada pero pasan mucha pena. Es un golpe fuerte. No ha habido nada penal, ya hubo un juicio económico-administrativo que juzgó el procedimiento del Ayuntamiento y se tenía claro que todo se había hecho de forma correcta. En los concursos de playas siempre había problemas y teníamos actas de todo. No se había escondido nada.

¿Se esperaba esta sentencia?

Estaba tranquilo porque por parte del Ayuntamiento no había nada pero siempre había aquel «pero» porque nunca sabes qué te pueden sacar en el juicio. Durante el mes del juicio, mucha gente me deseaba suerte. «Yo no necesito suerte, solo necesito que se haga justicia», respondía. Y se ha hecho justicia.

Lo que no puede ser es tener que aguantar la pena del telediario durante siete años y medio. Es agotador

¿Cómo valora el fallo?

Ha quedado demostrado que por la parte penal no había nada. Con los regidores de aquel momento, lo hemos hablado varias veces y es que fue como la tormenta perfecta. La concesión de playas se otorgó tarde porque Costas nos envió la concesión tarde. Quisimos hacer cambios en el concurso con la finalidad de que no hubiera problemas y fue una revolución grande para el Ayuntamiento. De hecho, el equipo de gobierno posterior, que era de otro color político, sacó otro concurso con el mismo pliego que el nuestro, por lo tanto, el trabajo técnico aún está vigente. El trabajo técnico estaba bien hecho. El Ayuntamiento a partir de aquel momento empezó a ganar dinero. La concesión llegó tarde, se hizo un cambio en el concurso enorme y se hizo por urgencia porque había turistas en las playas. Se cambió el sistema. Lo que pasó es que gente que hacía 20 años que tenía la concesión se pensaba que era suya. Todo se juntó. Además de todo esto, cabe remarcar el cambio que ha habido en las playas de Felanitx. Ha quedado demostrado que no había nada.

Biel Tauler, ya absuelto del caso Playas, posa sonriente en Can Picafort donde pasa unos días de vacaciones. / R.F.

La sentencia habla de «decisiones irregulares» y deja claro que no todo es prevaricación administrativa...

Realmente los hechos administrativos se deben juzgar por el tribunal económico administrativo. Me gustaría saber cuáles son estas decisiones irregulares porque un pliego más analizado que este y que ningún juez diga nada, que nos lo expliquen. Ya lo dije el primer día hubo muchos problemas pero todo se pudo justificar.

¿El proceso judicial se ha alargado demasiado?

¡Sí! Si un político lo hace mal, lo deben condenar enseguida pero lo que no puede ser es tener que aguantar la pena del telediario porque esto de que tengan que pasar siete años y medio es agotador. Cada vez que se daba un paso, salía publicado que al exalcalde le pedían tantos años de cárcel, no salía que le pedían la absolución. Han sido siete años y medio de aguantar esta presión y eso no lo recupera nadie.

Su colega Catalina Soler pedía el miércoles a determinados partidos políticos que lo han crucificado durante estos años, que salgan a pedir disculpas…

El juego político es el que es y todos tienen que jugar con las piezas que tienen. Esos que hablan tanto del fango ahora que está tan de moda, ellos también lo utilizan. Cuando estaba en primera línea política, al menos las personas contaban un poco porque ha habido un cambio muy grande. Políticamente para Catalina Soler, la sentencia son cien caballos de fuerza

¿Cómo ha cambiado la política?

Hice un paso al lado por el caso Playas. Ha habido un cambio muy grande. Estaba acostumbrado a tener la puerta del despacho abierta y no tener vacaciones. Lo mío era más devoción. Yo estoy tranquilo y tengo la conciencia tranquila.

No se perdió ni un día del juicio… ¿qué lección saca?

[Risas] Fue toda una experiencia. Consideré que tenía que ir porque se juzgaban unas cosas que sucedieron cuando era alcalde y tenía que estar allí como máximo responsable. La experiencia me ha servido para darme cuenta de que los abogados también hacen su propio juego. Entiendo que los que tienen que acusar, lo tengan que hacer pese que a durante los veinte días no se hablara de nada de lo que decían las acusaciones. De todo aprendes. Lo que no te tumba, te hace más fuerte. Es muy duro ir allí y ver a gente que dice mentiras, por ello, más que suerte necesitaba justicia.

¿Qué requiere la justicia para evitar periplos judiciales eternos?

Creo que lo que se debe hacer es modernizar la justicia. Este proceso en fase previa pasó por tres jueces en Manacor. Luego pasó por dos o tres más fiscales en Palma. La justicia con las herramientas actuales se debe modernizar para lograr que los plazos sean menores y se agilicen los procesos. Porque han sido siete años y medio para terminar con una multa de mil y pico de euros al conductor que se empotró contra una heladería en Portocolom. Es necesario una reflexión. Hay las herramientas para modernizar el sistema.

¿Cómo ha cambiado Biel Tauler en estos diez años?

Como político, di un paso atrás y reconozco que he desconectado políticamente hablando. Como persona te cambia porque es un golpe difícil de digerir y te das cuenta de que lo que realmente importa es la gente que tienes a tu lado. Aún debo digerirlo.

¿Se ve de nuevo en primera línea política?

Si una cosa aprendí es que en política lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. Pero la verdad es que ni me lo he planteado. No lo necesito para vivir y reconozco que llevo la política en la sangre pero todo ha cambiado mucho.

Suscríbete para seguir leyendo