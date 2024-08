Felanitx da un paso más en la gestión de la limpieza viaria del municipio con la incorporación de dos nuevos camiones. Uno de ellos se destinará a la limpieza de las calles ya que está equipado con una limpiadora de agua a presión mientras que el segundo vehículo servirá para la recogida de la basura de las papeleras. De todas formas, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha avanzado que el cambio más sustancial se notará a mediados de agosto ya que está previsto que las ‘deixalleries’ móviles lleguen en dos semanas. «Una vez estén aquí haremos el calendario con los horarios y los sitios donde se ubicarán», ha especificado Soler.

Felanitx estrena dos camiones para la limpieza viaria / R.F.

Retraso

La también regidora de Medio Ambiente ha explicado que las nuevas incorporaciones de maquinaria para la limpieza viaria forman parte del compromiso de la empresa concesionaria pero que no se había podido llevar a cabo por la falta de material por parte de los proveedores. «El retraso está justificado por parte de la concesionaria por la falta de producción», ha detallado la alcaldesa que ha hecho un balance de este medio año con el nuevo sistema de recogida selectiva: «En general, con los datos en la mano y con la puesta en marcha escalonada, el servicio funciona muy bien». De todas formas, especifica, "debemos agradecer a la gente que el servicio funciona muy bien pero también se debe recalcar que aquella gente que no quiere que funcione bien, no hace la recogida como toca".