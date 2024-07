Unos vecinos de Palmanyola colocan en Raixa la réplica de una escultura que desapareció sin rastro en 2006

Cansados de esperar una respuesta de la administración, miembros de la Asociación de Vecinos de Palmanyola decidieron pasar a la acción el lunes por la tarde y colocar por su cuenta y riesgo la réplica de una pequeña estatua de terracota que desapareció de forma misteriosa en 2006 de la parte superior de la pequeña cascada que aporta agua al ‘safareig’ de la finca pública de Raixa. La figura representa a un pastorcillo que mira hacia el cielo en señal de agradecimiento por el agua que fue canalizada hasta la ‘possessió’ desde la finca de Pastoritx, en Valldemossa. Este martes, la copia de la figura seguía en su sitio. Los promotores de la iniciativa reclaman a los gestores de Raixa, conocedores de la situación porque los propios vecinos les informaron de la acción una vez realizada, que valoren la posibilidad de mantener la réplica hasta que se tome una decisión definitiva que pasaría por encargar una copia técnicamente más ajustada, tal y como reivindican los vecinos, o bien retirarla definitivamente.

Panel informativo también colocado por los vecinos para explicar la simbología de la figura. / J.O.

La colocación del pastorcito en su lugar original ha ido acompañada de otra acción consistente en la instalación de un cartel informativo que reproduce el formato de la cartelería existente en Raixa y que, en cuatro idiomas y con varias imágenes de la figura, el colectivo vecinal, cuyo logo aparece en el cartel, explica que se trata de una estatuilla de barro que es una copia de la original y que ha sido «ofrecida» por los vecinos de Palmanyola de forma «provisional» hasta que «pueda ser reemplazada por otra figura técnica y estéticamente más afín a la original» por parte del Consell de Mallorca, «sin que ello pueda comprometer la protección BIC». El cartel añade que la figura «representa a un pastorcillo como alegoría del agua que procede de Valldemossa (Pastoritx) y completa la iconografía icónico-artística y cultural del paisaje de todo el conjunto de la fuente-cascada de entrada del agua a la finca de Raixa».

Replica de pastorcillo de Raixa. / J.O.

El principal impulsor de la iniciativa, Juan Oliver, encargado en la AAVV de los temas relativos a la vecina finca de Raixa, quien todo el martes por la mañana permaneció cerca de la estatua, explicó que numerosos turistas se interesaron por la figura de terracota e incluso se fotografiaron junto a ella. «Se ha colocado de forma provisional en homenaje a Santa Catalina Thomàs, por su 450 aniversario», añadió. Oliver reclama al Consell que «respete» la copia ofrecida por los vecinos «hasta que pueda ser reemplazada por otra más del gusto de la comisión de Patrimonio». La figura tiene un valor sentimental muy alto para él. «Muchas veces he pensado que la estatuilla podría tratarse de Santa Catalina Thomàs porque se curó en Raixa de una neumonía y el Cardenal Despuig la llamaba nuestra pastorcilla de Raixa», señala el representante vecinal.

Turistas se refrescan en la fuente-cascada, con la figura recolocada. / J.O.

No es la primera vez que los vecinos de Palmanyola deciden restituir la figura del pastorcillo. El empeño por recuperar la estatua desaparecida llevó a estos vecinos preocupados por el patrimonio común a encargar una réplica «lo más fiel posible a la original», valiéndose únicamente de fotografías. «Tras varias instancias a la conselleria insular de Patrimonio que nunca fueron contestadas, colocamos la réplica por silencio administrativo», explica el portavoz vecinal Juan Oliver. Al descubrirse la colocación de la copia, los gestores de la finca decidieron retirarla para llevarla a una oficina, con tan mala suerte que la figura «se les cayó accidentalmente». Finalmente, el Consell ofreció a los vecinos la reparación de la copia de la estatua en un taller de Raixa para su recolocación. La figura está reformada desde diciembre de 2019. Sin embargo, los vecinos siguen esperando su restitución por parte de Patrimonio. «No reconocen que lo hicieron mal y que existen responsables», apuntó entonces Oliver. Incluso hay una sentencia judicial del pasado año 2023 que avala la decisión del Consell de no reponer la réplica porque el juez reconoce el derecho de la institución a no aceptar la donación, si bien valora la buena fe de los vecinos.