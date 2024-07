El puerto de Alcúdia recupera el suministro eléctrico pero siguen los trabajos de reparación de la avería

Los 857 clientes afectados por cortes eléctricosque se iniciaron ayer sobre las 11 de la mañana en diferentes sectores del puerto de Alcúdia recuperaron ayer, pasadas las 23 horas, el suministro, según informa la compañía eléctrica Endesa, que mantiene en la zona a un total de siete equipos de intervención para solucionar de forma definitiva la avería que se detectó en la red subterránea y que provocó cortes de luz en plena ola de calor y causó un profundo malestar entre residentes y empresas hoteleras, que denuncian los “graves perjuicios económicos” para el desarrollo de la actividad turística y el “deterioro de la imagen como destino” que provocan estas incidencias. La Agrupación Hotelera de Alcúdia reprocha que “durante este último tramo del mes de julio, población y empresas del municipio están sufriendo continuos cortes de suministro eléctrico, que se han intensificado desde hace dos días, sin motivo de causa mayor y sin que en ningún momento hayan sido programados ni notificados” y asegura que esta situación “se repite puntualmente cada temporada desde hace más de seis años en un municipio que concentra un 88,7% de su actividad en el sector servicios, o lo que es lo mismo, 479 millones de euros”. Los hoteleros explican que debido a estas incidencias eléctricas padecen una “constante presentación de reclamaciones por parte de clientes, además de daños en aparatos eléctricos de nuestros establecimientos, comercios y oferta especializada”.

Los empresarios turísticos se muestran muy críticos por la “ausencia de gestión pública”, con el “consiguiente riesgo de pérdida de clientela y la mala imagen que darán de Alcúdia en sus lugares de origen”. “De poco nos sirve promocionar y publicitar el destino Alcúdia si luego, no solo nos fallan las infraestructuras, sino que algo tan básico como el suministro eléctrico de calidad no se está recibiendo con las mínimas garantías”, añade la agrupación hotelera, que lamenta la “dejadez de las administraciones públicas” por la demora de licencias para arreglar la situación, lo que provoca “desilusión e impotencia”. En este sentido, critican que tanto el Ayuntamiento de Alcúdia como la dirección general de Recursos Hídricos no han ejecutado todavía la sustitución del cableado prevista por la compañía eléctrica en el puerto ‘alcudienc’.

Desde la compañía Endesa han pedido este miércoles “disculpas” a los clientes afectados y aseguran ser “conscientes” de los “perjuicios” que esta avería ha causado en plena temporada turística y además con una ola de calor encima. Además de los citados grupos de intervención en campo, Endesa ha movilizado un laboratorio móvil, siete grupos electrógenos y quince efectivos desde el centro de control para realizar maniobras remotas. También explican que están elaborando junto con la administración pública un plan de mejora integral para “minimizar posibles riesgos y evitar que vuelva a pasar una situación como esta”.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, también lamenta la situación y asegura que el Ayuntamiento se puso desde el primer momento manos a la obra para tratar de acelerar la solución, junto al Govern, la compañía Endesa y los hoteleros del municipio. La regidora popular explica que los cortes de suministro eléctrica provocaron el martes situaciones embarazosas como el caso de una niña que tuvo que ser alojada en otro hotel porque necesitaba un respirador, ya que su establecimiento hotelero fue uno de los afectados por el fallo de suministro. Linares admite que “cada verano se producen problemas de este tipo”, pero que “nunca” habían estado tantas horas sin electricidad, ya que el cableado “tiene 50 años”. “Debemos ponernos las pilas, esto no puede volver a pasar”, ha concluido.