Indignación en Alcúdia por cortes eléctricos

Vecinos de Alcúdia denuncian a este diario haber sufrido ayer un prolongado corte de luz desde las 18.00 hasta las 22.00 horas, sin previo aviso ni explicaciones posteriores por parte de las autoridades.

Los residentes informaron que el corte de electricidad se produjo de manera irregular, afectando a diferentes zonas de manera intermitente. «Se ha ido la luz como por zonas aisladas, igual había una calle sin luz y luego la paralela sí tenía, algo muy raro», comentó un vecino afectado. «Lo peor es que nadie nos ha avisado con antelación, ni hemos recibido ningún aviso», añadió.

El corte de luz no solo tomó por sorpresa a los residentes, sino también al turismo de la zona. El Hotel Bellevue fue uno de los establecimientos más afectados, con uno de los edificios del complejo hotelero completamente a oscuras. «Llevamos sin luz desde las once de la mañana, los pobres trabajadores de recepción están saturados y se sienten abandonados», relató un turista español hospedado en el resort, que ha preferido no dar su nombre.

La recepción central del Hotel BelleVue se llenó de turistas enfadados. | DM

La situación fue complicada para muchas familias con niños pequeños y personas con discapacidades físicas, quienes, al no funcionar los ascensores, no podían llegar a sus habitaciones. «Sobre las doce de la noche pudieron realojar a las personas con movilidad reducida a otro bloque que tiene el hotel, pero el resto de turistas seguían muy nerviosos», explicó un testigo.

Un turista de Liverpool tuvo un enfrentamiento con el trabajador de recepción, lo que requirió la intervención de la policía local. «Tengo una hija de 7 años y no podemos ver que el edificio sea seguro si hay un incendio», expresó indignado.

La policía local se personó en la recepción central donde apaciguó a los turistas más nerviosos. La falta de comunicación y la incertidumbre generada por este apagón generó malestar tanto entre los residentes como entre los turistas.