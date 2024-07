Fiestas en Mallorca: Dos de las tres verbenas de la Beata de Santa Margalida serán de pago este año

La decisión del Ayuntamiento de Santa Margalida de cobrar una entrada tanto a los residentes como a los visitantes en dos de las tres verbenas programadas en el marco de las fiestas de la Beata, entre finales de agosto y principios de septiembre, ha provocado un profundo malestar entre los vecinos y vecinas de la localidad. El grupo municipal del PSOE denunció ayer esta decisión que califican de «totalmente desacertada» y exigió una «rectificación inmediata» al equipo de gobierno integrado por Convergència y PP porque «se establece un precedente peligroso de cara al futuro» ya que, según añadieron, «el Ayuntamiento está diciendo a la gente del pueblo que, a partir de ahora, si quieren disfrutar de las fiestas del jueves y el viernes de la Beata, deben pagar, ya que no se ofrece otra alternativa».

La decisión municipal afectaría a las verbenas que tradicionalmente se celebran los dos días previos a la gran ‘revetlla’ del sábado por la noche que antecede al primer domingo de septiembre, día de la procesión de la Beata. La verbena del sábado seguirá siendo gratuita, pero no las del jueves y el viernes. «El área de Fiestas del Ayuntamiento ha decidido cambiar el modelo de estos dos días, convirtiéndolos en un supuesto festival», denuncian los socialistas.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Xisco Bergas, explica que se ha fijado un precio de cinco euros para los residentes y de ocho euros para los no empadronados. «El precio que debe pagarse es irrelevante, el problema es la decisión en sí y lo que representa», apunta. Hasta la fecha, la gente no había pagado nunca para disfrutar de las verbenas de su propio pueblo. Otra cosa es que se montase un concierto en el marco de las fiestas y que, para financiar el espectáculo, se tuviera que pagar una entrada. «En este caso no habría ningún problema», señala el PSOE, pero «imponer un pago en dos de los tres días principales de las fiestas es inaceptable».

Añaden que el jueves y el viernes de la Beata «son los días en los que viene menos gente de fuera, lo que permite a la gente del pueblo tener más espacio y sentirse estos días más suyos, especialmente el jueves», por lo que la decisión del área de Fiestas de imponer un pago por asistir «es una falta de respeto hacia el pueblo y una muestra de mala gestión». «No podemos aceptar de ninguna manera que se obligue a la gente del pueblo a pagar por unas fiestas que son suyas, es una falta total de consideración hacia las necesidades y deseos de los vecinos de Santa Margalida, que se merecen unas fiestas originales, participativas y en las que todos se lo puedan pasar bien, no un festival que implique que pagas o no tienes fiestas», concluyen los socialistas.

Monjo: «Lo lleva el PP»

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència), optó ayer por lavarse las manos con respecto a la polémica de las verbenas de pago con el argumento de que la gestión de las fiestas es una competencia del PP. «No sé nada de esto, no tengo ningún comentario a hacer», apuntó. También criticó a los socialistas por «no haber intervenido en el pleno del pasado jueves y preferir denunciarlo a la prensa sin posibilidad de réplica».

Este diario intentó conocer la versión del regidor de Fiestas, Iván Mesa (PP), pero no contestó a las llamadas ni a los mensajes.

