El colegio Son Basca de sa Pobla acogerá dos líneas de ESO

El colegio Son Basca de sa Pobla, que hasta ahora reunía solamente a alumnos de infantil y primaria, acogerá el próximo curso dos líneas de primero de ESO. En este sentido, la conselleria de Educación comenzará la redacción del anteproyecto para la construcción de las aulas de secundaria en el centro. Por otro lado, las obras para el CEIP Nou, ubicado en el parque Can Cirera Prim, «se podrían licitar a finales del mes de octubre». Así, el conseller, Antoni Vera, señaló que su construcción es «la prioridad».

La ampliación de Son Basca responde a la congestión que vive Can Peu Blanc, el único instituto de sa Pobla. «Es una propuesta del colegio y se hace consensuada con ellos», celebró el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut. Can Peu Blanc cuenta con nueve grupos de primero de ESO. Vera admitió que sa Pobla es «un municipio tensionado a nivel de escolarización» y que «las infraestructuras educativas están recibiendo a mucha población educativa». El instituto acoge a alumnos, mayoritariamente, de tres municipios: sa Pobla, Campanet y Búger. Ferragut se mostró dubitativo con el planteamiento de «descongestionar» Can Peu Blanc a largo plazo. Manifestó que la ampliación de Son Basca «es un pequeño arreglo» y reveló que «a la larga se tendrá que encontrar un nuevo solar para construir un nuevo instituto». «Estamos muy saturados y congestionados», sentenció el alcalde. A la larga el colegio acogerá a alumnos hasta cuarto de la ESO. Sin embargo, empezará el curso 24/25 con dos grupos de primero de Educación Secundaria Obligatoria.

Más aulas modulares

La tensión que afecta a los centros educativos de sa Pobla comportó la instalación de varias aulas modulares en el parque Can Cirera Prim. El instituto Can Peu Blanc también cuenta con un aula modular. Así, el CEIP Nou contará con más espacio para el siguiente curso. «Nos hace falta toda la infraestructura necesaria para instalar las nuevas aulas modulares, que ahora están en Campos», expresó Ferragut. El alcalde de sa Pobla explicó que «se ha habilitado un solar en Can Cirera Prim para que se instalen seis nuevas aulas modulares». «Esperemos que a principio de septiembre esté todo listo», declaró. Vera señaló que el proyecto «será entregado a la conselleria a finales de agosto» y «luego lo tienen que visar los arquitectos de la conselleria».