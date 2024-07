La construcción de una gasolinera junto a un instituto dispara las alarmas en Marratxí

Vecinos de la urbanización de Son Ramonell y la comunidad educativa del IES Marratxí han expresado su malestar porque el Ayuntamiento ha autorizado recientemente la construcción de una nueva gasolinera en el Camí de Muntanya, en la esquina con la calle Anselm Turmeda, con su parte posterior sin salida a la calle Arbre de la Ciencia, donde se encuentra el instituto público.

La autorización se otorgó el pasado mes de febrero, pero los vecinos no se enteraron hasta que comenzaron las obras, por lo que no pudieron presentar alegaciones en contra. En 2016, el consistorio anterior ya había denegado una solicitud similar para una gasolinera en la misma manzana porque estaba situada en suelo urbano designado para equipamiento comercial y sociocultural, y que no debía tener acceso o salida a la calle Arbre de la Ciencia para proteger el acceso al instituto.

Este martes, tres asociaciones se reunirán para solicitar al Consistorio una revisión de la autorización y expresar su preocupación por la proximidad de la gasolinera a las aulas y al polideportivo del centro escolar. También señalarán la falta de información sobre el impacto que esta construcción tendrá sobre la movilidad y el centro de salud, situado a unos 200 metros. Además, manifestarán su sensación de desprotección al no haber sido informados de la construcción hasta que ya había comenzado e insistirán en la necesidad de proteger la salud personal y ambiental de toda la comunidad educativa.

Para ello, han encargado un informe técnico independiente y cualificado para evaluar el impacto ambiental en los alumnos y determinar las medidas óptimas de protección que deben implementarse para salvaguardar tanto a los estudiantes como a los jóvenes del municipio que utilizan las instalaciones deportivas del instituto.

Finalmente, solicitarán que el Ayuntamiento asuma total o parcialmente el coste económico de estas medidas, responsabilizándose como último garante de la salud ambiental de los ciudadanos de Marratxí.