Acusan al jefe de la Policía Local de Artà de cobrar un sobresueldo ilegal

El sindicato Comisiones Obreras sospecha que detrás de la retribución económica que recibe el jefe de la Policía Local de Artà se esconde un presunto delito de malversación de fondos públicos. Por ello, esta mañana se presentó una denuncia ante la fiscalía de Palma, para que se investigue si el subinspector está recibiendo una retribución extraordinaria, no contemplada en su salario anual, que justificaría una investigación.

Según detalló el responsable del sindicato, Pep Llinás, en la documentación que se ha entregado al fiscal se incluyen los datos del sueldo extraordinaria que ha recibido este mando policial de Artà desde los años 2016 a 2022. Este sobresueldo recibido durante estos cuatro años supera los 110.000 euros, según los cálculos que ha realizado el sindicato, que se basan en la información pública recogida del propio ayuntamiento.

«El jefe de la Policía Local de Artà, que solo tiene 15 policías a su cargo, cobra más que el intendente de Palma, que dirige una plantilla de 800 agentes», aseguró el portavoz sindicalista.

Detallando cifras, Llinás señaló que este mando policial, que tiene la categoría laboral de subinspector, tiene un sueldo anual de unos 45.000 mil euros. Sin embargo, cada año ha cobrado unos 25.000 euros más de sueldo extraordinario. Son retribuciones por productividad, horas extras o compensaciones por trabajar durante los días festivos. Según detalla el sindicato, en el año 2017 la retribución del responsable policial se situó en los 45.000 euros, mientras que el año pasado el sueldo que se ingresó en su nómina aumentó hasta los 94.492 euros. El responsable sindical detalló que el intendente de la Policía Local de Palma, cuya responsabilidad es mucho más alta que su compañero de Artà, tiene un sueldo anual de 80.000 euros.

Comisiones Obreras no ha podido aclarar hasta ahora la razón por la que el mando policial recibe este sueldo extra, a pesar de que se ha solicitado información oficial al ayuntamiento de Artà, aunque no se ha recibido una respuesta oficial. De hecho, la representación sindical del sindicato solicitó esta información oficial a través del registro oficial del Consistorio y todavía no se ha obtenido una respuesta que explique el pago de este sobresueldo.

Ante las sospechas de que se puede haber cometido un delito de malversación de fondos públicos, la representación sindical ha considerado que debe ser la fiscalía la que se haga cargo del caso. El representante sindical se quejó de que antes estas sospechas se transmitían a la ya desaparecida oficina Anticorrupción.