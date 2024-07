Los trabajadores sociales de Calvià deununcian estar a punto de perder sus plazas

Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Calvià alzan su voz contra el Consistorio. Un total de diez empleados entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores y una técnica de prevención de adicciones denuncian estar a punto de perder sus plazas en el Ayuntamiento por que éste último no les ha reconocido toda su antigüedad, a pesar de tener tres sentencias que la avalan.

Explican que el anterior equipo de gobierno (PSOE) se negó a reconocerles sus años de experiencia, en muchos casos, después de haber estado trabajando subcontratados por empresas privadas durante más de diez años. También sacaron sus plazas en el proceso de Estabilización. Los trabajadores cuentan que sin haberse reconocido su antigüedad real no optan a continuar en sus puestos de trabajo actuales ya que, al tratarse de un mérito, los años de trayectoria del personal social facilitarían la retención de su plaza. Esto puede verse reflejado en las listas provisionales ya publicadas, donde se les han restado puntos, por lo que cuentan con pocas opciones de seguir en el Ayuntamiento.

Estos trabajadores empezaron su relación laboral con en el Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Calvià entre 2005 y 2009, «desde el primer día en que fueron creadas las plazas y bajo las órdenes del Consistorio». Entraron ya bajo una subcontrata que, pasado un tiempo, quebró. El Servicio volvió a salir a concurso y fue otra empresa privada la que se hizo con él. Según los propios trabajadores, desde el primer momento que estuvieron bajo esta subcontrata «las cosas se empezaron a torcer». Sufrieron severos recortes salariales y se vieron «coaccionados», hasta llegar a tal punto que denunciaron a dicha empresa y al Ayuntamiento «por estar cometiendo un fraude de ley», al considerar que se estaba produciendo una cesión ilegal de trabajadores. Después pasaron por una tercera empresa con la que no tuvieron ningún problema. En todas ellas, aseguran, respetaron los años de antigüedad acumulados por los empleados.

Estabilización

La citada denuncia contra la segunda empresa para la que trabajaron se resolvió en 2019 con una sentencia del Juzgado social Nº1 de Palma a su favor. El Ayuntamiento se vio obligado a incluir a los diez trabajadores sociales en su plantilla como personal laboral indefinido no fijo. En un primer lugar, el Consistorio quería que aceptasen sus plazas como interinos, «para poder, por ejemplo, echarnos sin indemnización», explican. Aseguran que la decisión judicial «sentó como un jarro de agua fría» en el Ayuntamiento.

Los trabajadores se mostraron vehementes y lograron obtener, seis meses después de haberse hecho firme la sentencia, la condición de indefinido no fijo. Cuando el Ayuntamiento inició proceso de Estabilización, notaron que éste «dificultaría» su permanencia. Entonces denunciaron la situación y reclamaron su antigüedad por la vía judicial. El Ayuntamiento argumentó que no podía reconocérsela asegurando que al modificar las fechas de inicio en sus contratos podrían incurrir en un delito. Sin embargo, estos trabajadores se organizaron y presentaron tres denuncias en su contra. Las tres sentencias, emitidas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 por los Juzgados sociales Nº1 y Nº2 de Palma, reconocen a los trabajadores su antigüedad real. «El Ayuntamiento se niega a hacerlas efectivas» aseguran, lamentando que les ha ido fijando «de forma arbitraria» fechas de antigüedad que no se corresponden con las reales: primero 2019, luego 2016 y finalmente 2014. «De ahí no se mueven», critican. El Ayuntamiento ha recurrido las tres sentencias ante el Tribunal Superior de les Illes Balears (TSJIB).

El 31 de diciembre de 2024, aquellos que hayan ganado las plazas del Servicio de Bienestar deben haber tomado posesión de su cargo, «por lo que salvo que recapaciten, es prácticamente seguro que nos sacarán». Si el TSJIB no resuelve antes los recursos, estos trabajadores no conseguirán la puntuación para su plaza y perderán sus puestos de trabajo tras «un maltrato institucional que dura ya 10 años cuyo impacto afecta al servicio y a las arcas municipales».

Estos años de lucha e incertidumbre de los trabajadores sociales de Calvià han derivado en «frustración, agotamiento y desgaste emocional» . Sin embargo, no pierden la esperanza y confían en que el nuevo equipo de gobierno revalúe la situación, con el objetivo de cambiar el rumbo de su futuro laboral.

