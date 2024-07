Més insta a que se reclame a la concesionaria del túnel de Sóller que devuelva 2,3 millones

El partido político Més del Consell de Mallorca, a través de su portavoz, Jaume Alzamora, instó ayer al equipo de gobierno PP-Vox que defienda «el interés general» y reclame a la antigua concesionaria del túnel de Sóller 2,3 millones de euros. Esta cantidad es la diferencia que ha fijado el informe definitivo del valor del rescate que han realizado los técnicos del Consell. El rescate de esta infraestructura se aprobó en el año 2017, bajo la presidencia de Miquel Enseñat, de Més, y el Consell abonó 16,3 millones. Esta decisión política, que fue declarada ilegal por la Justicia, se acordó cinco años antes de que concluyera la concesión. Desde entonces el túnel de Sóller es gratuito p ara los conductores. El portavoz nacionalista sostiene que el informe definitivo demuestra que el rescate no debería suponer una indemnización extraordinaria a favor de la concesionaria, «como de forma demagógica ha intentado hacer creer el PP». Alzamora sostuvo que el informe técnico «derriba la tesis del PP y su falacia. El Consell no solo no debe pagar ninguna indemnización, sino que debe reclamar la diferencia que se pagó de más por el rescate».

Alzamora justificó la diferencia entre los dos informes técnicos. El primero se realizó a partir de estimaciones, mientras que el segundo se ha realizado con datos reales que incluían la bajada del tránsito debido a la pandemia. «Queda claro que en su momento se calculó una cuantía justa y ahora la empresa no puede exigir ninguna indemnización. En todo caso, el que debe reclamar es el Consell de Mallorca». Los nacionalistas temen que el Partido Popular «actúe una vez más en defensa de la empresa concesionaria, en lugar de hacerlo en defensa de la ciudadanía». Así, Més recordó los vínculos que existieron entre la constructora del túnel, el PP y la corrupción. «Puede ser que los vínculos de la empresa concesionaria con el PP expliquen la razón por la que se ha ocultado este nuevo informe».

Por su parte, el conseller de Carreteras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, explicó que este informe se ha realizado en el proceso de ejecución de la sentencia, por la que se declaró que el rescate del túnel de Sóller había sido ilegal. Por tanto, esta sentencia autorizaba a la empresa concesionaria a reclamar una indemnización por esta decisión ilegal adoptada por el Consell de Mallorca. Rubio detalló que este informe de valoración, que ha sido entregado en el juzgado, fue realizado por los técnicos, que sostienen que se pagó de más por este rescate. Sin embargo, el conseller fue crítico con la decisión de recuperar esta infraestructura. «Ha sido la foto más cara de la historia de Mallorca. Si se hubieran esperado cinco años el coste de la recuperación del túnel habría sido cero».

Rubio declaró que se está a la espera de la decisión judicial sobre esta reclamación.

