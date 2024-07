«Entre tots hem d’aconseguir fer que Inca sigui millor i preparar-la per al futur»

Inca celebra les seves festes patronals i la vostra proposta com a batle és una reconnexió amb les arrels.

Aquesta és la nostra tercera legislatura, ja són les novenes festes que organitzam. Des de 2015, ja ens van proposar una sèrie d’objectius. Inca és una ciutat amb un cor de poble. I feim feina en aquesta línia, de recuperar activitats que s’havien deixat de fer, i que són importants perquè la gent es pugui relacionar. I això a vegades, s’ha perdut, que puguis conviure amb els teus veïnats, compartir una activitat determinada a una plaça, a un indret diferent de la teva barriada. Nosaltres dèiem que després de la Covid, el que hem volgut destacar i promocionar molt d’aquestes festes són els actes intergeneracionals, com el concurs de decoració de carrers i el sopar a la fresca perquè la gent es relacioni amb els veïnats i sobretot això, cultivar aquest cor de poble

Quines altres tradicions veurem a les festes d’Inca?

Tradicionalment, el dia 22, que és el dia de Santa Magdalena, al nostre puig d’Inca, es fan un seguit d’activitats organitzades per la parròquia en les que l’Ajuntament d’Inca hi col·labora. Aquest dia és l’inici oficial de les festes amb la penjada de les banderes del campanar de Santa Maria la Major, que es fa a les 12 del migdia. Altres tradicions són els Premis Pare Colom, les completes, el dia abans de Sant Abdon i Sant Senén, dia 30 tenim l’ofici. També activitats noves que ja són tradicions, com pugui ser el SenénSierro que ja queden en el calendari tradicional del programa. Tornam a fer el concurs d’habilitat de maneig de tractor organitzat per la Cooperativa Pagesa d’Inca, que es farà el dissabte. Impulsam el tir amb fona amb el taller de fabricació de fones i la pràctica de tir amb fona, a través de la Colla Fonera McColins Inca que està agafant molta força. Hi ha moltíssimes activitats, més de 60 actes, durant aquests pràcticament dotze dies de festa. El que volem és que tothom pugui gaudir i es vegi representat en aquest programa intergeneracional.

Quines novetats destacaríeu?

Els dies 27 i 28, a la plaça de toros d’Inca, tenim per primera vegada l’espectacle eqüestre Paco Martos. Vénen de Córdoba i és un dels millors d’Espanya. També destacaria el Vespre del Motor celebrat el passat dissabte amb kàrting, carreres lliures i exhibició de cotxes teledirigits. Inca és una de les poques localitats que té una fira del motor i ara per primera vegada, hem tengut un vespre del motor.

Com han canviat les festes d’estiu en aquests anys?

Des de fa vuit anys tenim un programa propi de tot l’estiu per acabar amb la llegenda urbana que Inca tanca per vacances. I això és possible gràcies a la col·laboració de moltíssima gent, de molts col·lectius. Un dels objectius marcats l’any 2015, era activar la societat civil, perquè això marcaria el ritme del progrés. I ho hem aconseguit. Hi ha una gentada en els carrers i les places, i això vol dir que la gent vol participar i si li dónes un motiu per sortir al carrer poble, la gent respon. S’ha fet una gran feina conjunta i ara veiem els fruits.

Inca és ja un referent festiu. Com ho valorau?

Nosaltres entenem que totes aquestes activitats tenen un objectiu i un sentit, no se fan perquè sí. Transversalment ajuden moltíssim en l’aspecte social. Que ens coneguin una mica, que aquest poble estigui actiu i funcioni, perquè és el model de ciutat que volem. Que, majoritàriament, sigui una societat plural, que estigui activa, que estigui compromesa.

En quins altres aspectes són positives?

Això està ajudant moltíssim a què estigui ben actiu el nostre motor econòmic, perquè nosaltres no tenim hotels, no tenim platges, no tenim ports esportius, però sí que tenim durant dotze mesos aquest gran valor que és el petit comerç i la restauració. Una manera d’ajudar és fer esdeveniments, de fer promoció de la ciutat, que la gent vengui a Inca, que se sentin bé a gust i que puguin col·laborar en la nostra economia local.

Des de la vostra salutació amb motiu de les festes, demanau una reflexió sobre la identitat i el futur. Quina seria la vostra?

Anem a un ritme vertiginós i ens oblidem molt fàcilment de les coses. A vegades hem d’aturar, hem de reflexionar i pensar quin model de societat volem, sobretot quin model de ciutat volem. Evidentment, nosaltres tenim la responsabilitat des de l’Ajuntament, de l’equip de govern, de fer-ho i de posar mecanismes en marxa per poder aconseguir-ho. Però cada un dels 35.000 habitants que té la nostra ciutat també ho ha de pensar. Entre tots hem d’aconseguir fer una Inca millor i sobretot preparar-la per al futur i que recuperi el lloc que mai havia d’haver perdut, com a referent i capital de la Part Forana. I no només en l’àmbit de l’economia i l’empresa, sinó també en els àmbits social, cultural i patrimonial. El que volem és que la nostra població vagi cap endavant. Les festes també són un moment en què s’ha de veure aquesta cohesió entre els veïnats.

Voleu fer una convidada?

Tothom està ben convidat a venir a gaudir d’aquests dies tan especials. Tenim moltes coses per mostrar i obrim les portes de la ciutat i de cada una de les cases de pinte en ample perquè tothom que vulgui venir a Inca ho passi molt bé i pugui gaudir amb nosaltres.