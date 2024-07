Vox Calvià retira una moción contra la colocación de banderas no oficiales, como la LGTBI, en edificios públicos

El Grupo Municipal de Vox en Calvià, que cuenta con cinco regidores y que integra una coalición de gobierno con el PP, retiró ayer una moción que se iba a debatir en el pleno de mañana y que quería que el Ayuntamiento se pronunciase en contra de la colocación de banderas no oficiales en las fachadas de edificios municipales.

Esta moción, que presentó por registro el teniente de alcalde Manuel Mas, llegaba después de que a finales de junio el Ayuntamiento de Calvià pusiese una bandera LGTBI en la fachada consistorial con motivo del día del Orgullo, lo que provocó «discusiones acaloradas» entre ambos socios de gobierno.

Así lo reconoció el propio alcalde Juan Antonio Amengual en el último pleno municipal, en lo que fue la primera fisura que ha trascendido en la coalición de gobierno conservador desde que empezó la legislatura.

La formación ultraderechista, dirigida en Calvià por la exregidora del PP Esperanza Catalá, rechazó la colocación de la enseña multicolor y lamentó que fuese una «decisión unilateral» del Partido Popular.

Sin hacer mención a esta polémica, aunque en alusión velada a ella, la iniciativa presentada por Vox que se iba a debatir en el pleno y que ahora se ha retirado, argumentaba que la Ley 39/1981 regula el uso de la bandera de España y de otras enseñas oficiales.

Ley estatal

«En su artículo 3, [esta ley] dice: ‘La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales el Estado», sostenía Vox en la moción, donde se subrayaba que, de acuerdo a la normativa estatal, «las únicas banderas que deben figurar en las fachadas de los ayuntamientos o en sus interiores son las oficiales de cada región o la del propio municipio».

Apuntaba asimismo que el Tribunal Supremo había sentado jurisprudencia sobre el tema. La exhibición de banderas no institucionales en fachadas de edificios públicos, concluyó el Alto Tribunal en una sentencia de 2020, es incompatible «con el marco constitucional y legal vigente y en particular con el deber de neutralidad de las administraciones públicas».

Puntos del acuerdo

La moción solicitaba «cumplir con la Ley 39/1981 de uso de las banderas», así como «reconocer la bandera española como símbolo de la nación». También instaba al Ayuntamiento a «respetar el ordenamiento jurídico y la sentencia dictada por el Tribunal Supremo».

Finalmente, pedía que se aprobase, «expresamente, la no colocación de ninguna bandera que no sean las oficiales en fachadas y exterior de los edificios municipales y especialmente en el edificio consistorial, puesto que la legislación aplicable no contempla su colocación en los edificios públicos».

En la comisión informativa municipal previa al pleno, el Partido Popular se abstuvo en este punto, sin adelantar en todo caso su intención de voto para el debate del jueves.

