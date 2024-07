El PP de Alcúdia arropa al regidor de Vox que negó el asesinato de Aurora Picornell

El pleno celebrado este miércoles en Alcúdia ha rechazado la moción conjunta de la oposición (PSOE, Més, El Pi y Unides Podem) en la que se exigía la dimisión o el cese del regidor de Turismo, Juan Mateu Gual, de Vox, por haber negado el asesinado de Aurora Picornell en unas polémicas declaraciones a la radio municipal a mediados de junio, después de un pleno en el que se debatía una propuesta para condenar el incidente protagonizado por Gabriel Le Senne en el Parlament. La moción no ha prosperado gracias al voto del equipo de gobierno integrado por PP, Vox y Unió per Alcúdia, aunque la portavoz de este último partido, Carme Garcia, se ha abstenido. La alcaldesa Fina Linares (PP), por su parte, ha defendido al regidor ultraderechista porque “dice que sus palabras fueron malinterpretadas y que no volverá a repetirse”. “Seguiremos trabajando juntos, nuestro valor compartido es la dedicación al servicio público”, ha concluido la regidora popular.

Antes, Juan Mateu ha leído un escrito en el que ha descartado su dimisión por esta cuestión debido al “compromiso y trabajo que tengo con este equipo de gobierno” y que “no tiene nada que ver con unas declaraciones malinterpretadas en la radio”. Ha reiterado que su “objetivo” era “aportar una perspectiva histórica que desafortunadamente ha sido mal interpretada” y ha matizado sus declaraciones en las que afirmaba que Aurora Picornell no fue represaliada por el franquismo: “Quería dejar claro que no fue asesinada por un gobierno franquista, sino por un grupo de personas del movimiento nacionalista”, ha dicho en referencia a los pistoleros falangistas que mataron a quemarropa a la dirigente comunista del Molinar en enero de 1937.

Los portavoces de la oposición han acusado a Mateu de “mentir” y de aprovechar su intervención en la emisora municipal para “faltar a la verdad de forma grosera y cobarde” sin que la oposición pudiera replicar sus "barbaridades". También han negado que la polémica sea fruto de una mala interpretación de sus palabras, que “fueron muy graves”.