Vanesa Parrilla, la primera maquinista en la historia del Tren de Sóller: «Se siente respeto y responsabilidad al conducir un tren»

Una mujer berciana-gallega que se asentó en Sóller hace ahora tres años se ha convertido en la primera mujer que pilota un convoy del Ferrocarril de Sóller. Tras unos meses de prácticas, Vanesa Parrilla ha iniciado una nueva etapa laboral en la empresa como maquinista de tren, un trabajo que en los 113 años de historia que acumula el tren siempre habían realizado hombres. Asegura que en su familia ya tuvo un precedente, cuando su abuela se convirtió en la primera taxista de la región del Bierzo.

¿Se puede afirmar que es usted una conductora novel de trenes?

Sí porque empecé a trabajar como maquinista el 13 de julio. Así que estamos dando los primeros pasitos en este nuevo trabajo.

Seguro que es un trabajo que da cierto miedo y responsabilidad.

Se siente mucho respeto y responsabilidad más que miedo. Si tuviera miedo no podría conducir. Y se siente respeto por todo lo que conlleva llevar un tren.

¿Qué se siente al estar al frente de los mandos de un tren como el de Sóller?

Es complicado dar respuesta porque al principio sobre todo hay mucho nerviosismo para que todo vaya bien, no haya ningún percance. Pero también es una sensación agradable. Es muy bonito ser maquinista de tren.

Tras de usted, ¿habrá más mujeres que sigan sus mismos pasos?

Yo creo que sí. Ya vendrá pronto otra compañera que está en el tranvía preparándose. Espero que eso sea el principio y que sirva para abrir las puertas a todas aquellas mujeres que tengan el gusanillo de conducir el tren.

¿Cómo surgió eso de ser maquinista de tren?

Pues fue así, de repente. Ni tan siquiera pensado. En su momento eché el currículo aquí en el Ferrocarril de Sóller tras decidir que mi marido y yo decidimos que íbamos a vivir aquí. Fue justo después de la pandemia. Surgió así, yo estaba en otro sitio trabajando, lo dejé por motivos familiares y nos trasladamos aquí. Entonces solicité trabajo en el Tren y dio la casualidad que necesitaban maquinistas para el tranvía. Me ofrecieron el reto, lo asumí y aquí estamos.

¿Algún recuerdo de aquellos inicios a los mandos del tranvía?

Recuerdo que cuando empecé a conducir el tranvía recibí mucho apoyo de las señoras mayores de Sóller que se sorprendían y me animaban a seguir en este trabajo.

¿Tiene algún familiar o antecesor que haya sido maquinista en algún otro tren en el Bierzo o en otro lugar?

No. Tengo a mi abuela que fue la primera taxista en la región y supongo que por aquella época debió ser también toda una novedad.

Seguro que eso lleva su tiempo de formación para poder sentarse en la controla de un tren.

Yo calculo que se necesitan entre dos y tres meses de formación teórica y práctica. Eso solo para conducir. El problema está cuando después te echas a la vía. Es como sacarse el carné de conducir de coche, que uno sale preparado pero hasta que no sales a la calle no aprendes a conducir de verdad.

¿Y como se hacen las prácticas?

Las conducciones se hacen con otro maquinista al lado durante un tiempo y cuando ven que ya estás preparado es cuando ya uno puede empezar a conducir el tren sola sin supervisor.

¿Ha recibido algún consejo de sus compañeros de trabajo?

De todos ellos. Me aconsejan mucha precaución, ir siempre tranquilos y fríos, ir despacio, hacer las cosas correctamente, especialmente en todo aquello que hace referencia a la seguridad por nuestra parte. Sobretodo ahora en verano, que la gente se mete en todos sitios. En definitiva, he recibido muchos consejos para que mantenga la calma, porque es un trabajo que conlleva mucho estrés.

Usted anteriormente conducía el tranvía, ¿qué diferencias hay entre uno y otro?

Hay muchísimas diferencias entre conducir un tren y un tranvía. El tren infunde mucho más respeto. El tranvía al final es el hermano pequeño del tren y más nervioso, mientras que el tren es algo que te impone mucho más.

¿Cuantas personas puede llevar a su cargo cuando conduce un tren?

Son alrededor de unas 330 personas las que pueden viajar a bordo del tren de Sóller.

¿Es usted consciente que ha roto con 113 años de tradición al ser un trabajo que desde siempre había recaído en hombres?

Empiezo a serlo ahora. Al principio no lo pensé demasiado aunque la gente ya me lo decía: ‘vas a ser la primera mujer que conduzca el tren’. No fui consciente entonces porque a lo mejor me hubiera puesto más presión encima mía. Pero ahora, que ya soy maquinista, siento el apoyo de todos mis compañeros. Todos se han portado muy bien y me hay apoyado muchísimo.

Suscríbete para seguir leyendo