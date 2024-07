¿Qué hacer para reservar el refugio de sa Calobra, uno de los más solicitados de Mallorca?

Lo primero que hay que hacer para intentar reservar algunas noches en el refugio de sa Calobra es armarse de paciencia. El albergue, ubicado en primera línea de costa en uno de los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana, está completamente lleno para los próximos dos meses. La reserva sólo puede realizarse con una antelación máxima de 60 dias y actualmente es imposible encontrar una fecha libre hasta mediados de septiembre. Según explica el alcalde de Escorca, Toni Solivellas, «hay que estar muy pendiente del ordenador para reservar cuando vuelve a abrirse esta posibilidad, ya que tiene una demanda brutal», admite el regidor, satisfecho porque la gran mayoría de usuarios cuidan las instalaciones.

La reserva debe tener una duración mínima de dos noches y no puede exceder en ningún caso de las seis noches consecutivas. El máximo de personas que puede acoger es de diez. El primer paso es el de acceder a la aplicación de la página web del ayuntamiento a través del enlace del refugio para consultar el calendario de reservas. Después hay que seleccionar las fechas deseadas y cruzar los dedos para que alguien no se haya adelantado, lo que es muy habitual. Si ha habido suerte, habrá que abonar la tasa, la fianza y el impuesto sobre estancias turísticas: se hará efectiva en el momento de la reserva, mediante tarjeta o transferencia bancaria. En caso de pago por transferencia bancaria deberá enviar el justificante a la dirección electrónica refugis@ajescorca.net en el plazo máximo de 48 horas. La recogida de llaves se hará con la autorización para el uso del refugio, ya que se facilitará un PIN (que coincide con los últimos 4 números de la autorización) para la recogida de las llaves, que se hará a través de una caja fuerte para llaves ubicada en el exterior de la oficina de información del Puerto de sa Calobra.

La entrada al refugio será a partir de las 14 horas del primer día de la autorización para el uso del refugio. Además, la reserva del refugio incluye autorizaciones para el aparcamiento de 4 vehículos en una zona habilitada para los usuarios del refugio que se encuentra dentro de la zona de residentes. Cada autorización se debe colocar dentro del correspondiente vehículo, en el parabrisas delantero de forma claramente visible. La salida del refugio se realizará antes de las 17 horas del último día de la autorización para el uso del refugio. El usuario está obligado a devolver las llaves en la misma caja fuerte para llaves a la hora de la salida del refugio.

La ordenanza que regula la tasa para el uso del refugio de sa Calobra ha sido modificada recientemente por el Ayuntamiento, pero no afectará al precio, que se mantendrá en los 150 euros por noche, tal y como ya contemplaba la antigua ordenanza, con una bonificación del 50% para los empadronados en el municipio de la Serra. También sigue plasmado en la normativa la obligación de depositar una fianza de 100 euros como garantía que se devolverá en el plazo máximo de cinco días una vez revisado y confirmado el estado de las dependencias.

El refugio dispone de una sala polivalente con chimenea (en invierno se suministra leña), mesa rectangular, bancos, cocina (nevera, vitro cerámica, microondas, vajilla y utensilios para 10 personas) y fregadero. También hay un dormitorio comunitario con 5 literas con una capacidad para 10 personas. Las literas disponen de colchón, almohada y una sábana de abajo. Es necesario el material para cubrirse. El baño comunitario dispone de 2 inodoros, 2 duchas y 2 lavamanos.

Los usuarios están sujetos a una serie de obligaciones como las de no subarrendar el refugio, no superar la ocupación máxima establecida para 10 personas, no fumar en el interior del refugio o no llevar animales, a excepción de perros guía. También hay que comunicar, a la hora de entrada o salida, al Ayuntamiento de Escorca, cualquier incidencia que se observe en las instalaciones del refugio o en sus alrededores, así como respetar el entorno y limpiar el refugio para dejarlo en las condiciones iniciales de entrega. Es importante respetar el silencio, sobre todo, a partir de la tarde, ya que se trata de un espacio para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad, y seleccionar la basura que se genera y depositarla en los contenedores correspondientes. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones llevará consigo la pérdida del importe de la fianza y la apertura, en su caso, del correspondiente expediente administrativo.