Denuncian la «grave destrucción» de formaciones en la cueva de Vallgornera

La Federación Balear de Espeleología (FBE) registró el 23 de junio una denuncia ante la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural por la «grave destrucción de formaciones» en una galería de la Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor), una cavidad declarada como Zona de Especial Conservación que, con más de 78 kilómetros de galerías aéreas y subacuáticas, es la joya de la corona de la espeleología mallorquina.

El escrito de la FBE culpa directamente de los destrozos «irreparables» a la Societat Espeleològica Balear (SEB), una entidad que se escindió de la federación en 2017, que niega de forma categórica estas acusaciones y las atribuye a una voluntad de «hacer daño».

La polémica entre ambas entidades dedicadas a la espeleología por los destrozos en la cueva de Vallgornera motivó una resolución de la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal mediante la que se suspendían los permisos de entrada a la cavidad concedidos a ambos colectivos para el segundo trimestre de 2024 hasta que no haya una decisión firme. La SEB presentó un recurso de alzada para proseguir los estudios en la cueva.

Destrozos en la cueva de Vallgornera registrados en el vídeo grabado por la FBE. / FBE

La denuncia presentada por la Federación, que va acompañada de un vídeo grabado en el interior de la galería afectada, explica que para la realización de sus trabajos de exploración en el sector de la cueva llamado ‘Mussol’, la SEB «precisa de gran cantidad de porteadores ya que se trata de galerías subacuáticas de gran recorrido».

En febrero de este año, uno de estos porteadores que en ocasiones ayuda en las entradas de la SEB y que está federado a la FBE, informó que para acceder al llamado ‘laberint inferior’, los miembros de la SEB «utilizaban la galería de sa finestra por su facilidad de acceso», aunque esta galería «nunca fue utilizada para acceder al ‘laberint inferior’ por la gran abundancia de formaciones que hacía extremadamente difícil transitar por ella sin romper algo», añaden.

En una de las entradas autorizadas, miembros de la FBE decidieron bucear por la galería de ‘sa finestra’ «para ver cómo conseguían los de la SEB pasar todo el material que precisaban sin romper nada». Entonces, «la sorpresa fue mayúscula», ya que, según recoge el citado vídeo, de 6 minutos de duración, numerosas formaciones espeleológicas permanecen en el suelo de la galería.

Espeleotemas depositados en el fondo de la galería. / FBE

La FBE añade que hace unos 10 años fue contratada por el Govern para llevar a cabo una «limpieza exhaustiva» de la cueva y retirar todos los espeleotemas rotos esparcidos por el suelo y fondo de los lagos «acumulados durante el largo periodo en el que la cueva fue de acceso libre». «Desde entonces», apuntan, «todas las entradas han sido controladas para evitar destrozos como este».

La Federación indica que la SEB «decidió separarse para no estar bajo la normativa de la FBE, sobre todo en cuanto a exploraciones y publicaciones». «En el vídeo se aprecia cómo no ha habido la más mínima intención de evitar la rotura de los espeleotemas, no se aprecia la más mínima señal de balizamiento», denuncia, acusando a la SEB de entrar «a saco» en la cueva «sin respetar nada». La Federación no renuncia a presentar denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil por lo que considera una «salvajada inaceptable».

Xisco Gràcia (SEB): «No somos los responsables»

El espeleólogo Xisco Gràcia, presidente de la SEB, negó ayer de forma «categórica» que la rotura de espeleotemas denunciada por la Federación haya sido obra de los investigadores de la SEB. «Negamos cualquier tipo de mala praxis, siempre hemos tenido muy claro que el estudio y la conservación de las cuevas debe ser el principal objetivo», señaló. Gràcia añade que el sector del ‘Mussol’ de la cueva «se encontró en 2014, cuando la SEB todavía no existía» y que la galería que muestra el vídeo de la FBE «no es la que se usa para llegar al ‘Mussol’», donde se accede a través de una galería paralela «más sencilla y menos arriesgada». Además, explica que las campañas de limpieza de la cueva de los años 2014 y 2015 «no fueron exhaustivas» y no alcanzaron a toda la cavidad. A su entender, los espeleotemas rotos que se ven en el vídeo «deben proceder de las primeras incursiones y del tráfico posterior que ha sufrido la zona desde el descubrimiento de ‘Noves Extensions’ en 1994 y especialmente de las visitas turísticas que pasaban por esta zona». Hasta 2016, la cueva era de libre acceso.

