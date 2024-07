La alcaldesa de Andratx defiende su asistencia al acto de Ceciarmy: "Es mi obligación"

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, reaccionó este viernes a las palabras vertidas por la directora del IES Baltasar Porcel, Tonina Pujol, en referencia a su asistencia a la graduación alternativa celebrada por Tadeo y Ceciarmy en dependencias municipales. Gonzalvo mostró a este diario su asombro al conocer los «ataques recibidos a mi persona».

«El foco no soy yo ni es el Ayuntamiento. Simplemente recibimos una solicitud y como hacemos con todas las asociaciones del municipio a las que se le aceptan los permisos, a esta también se le aceptó», explicó la primera edil.

En palabras de Gonzalvo, es su «responsabilidad institucional» como alcaldesa escuchar todas las versiones, entre ellas «la de los jóvenes». «En ningún momento me he posicionado ni he hecho ningún tipo de valoración al respecto», reiteró, al tiempo que destacó que el papel del Consistorio solo ha sido como mediador entre ambas partes. «Hemos intentado conciliar y acercar posturas para que no se fracture la sociedad educativa de Andratx. Nada más», aseveró Gonzalvo.

La alcaldesa fue más allá y subrayó: «Tal vez quien debe hacer autocrítica es el instituto, que es quien tiene un conflicto con los alumnos, no el Ayuntamiento». Así, Gonzalvo defendió que subió al escenario en un momento determinado del acto por cortesía al ser invitada por los presentes, pero sin entrar en polémica». «Solo hablé de los jóvenes, sus sueños y su futuro. Soy la alcaldesa de todos y debo escuchar a todos. Es mi obligación», concluyó.

Cabe recordar que la directora del IES Baltasar Porcel, Tonina Pujol, aseguró que la graduación alternativa fue una acción «deplorable» y «electoralista» contra la decisión académica. «La alcaldesa ha demostrado una falta grave de institucionalidad", sostuvo Pujol, quien advirtió que la primera edil «ha abierto un melón muy peligroso».