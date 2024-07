«Més enllà de l’èxit, sempre hem cregut en el valor reivindicatiu d’Orgullosament Inca»

Orgullosament Inca arriba a la vuitena edició, què ens diu això d’aquesta celebració?

Ja duim vuit edicions i cada any tenim més pressió per organitzar un festival que estigui a l’altura del nom Orgullosament Inca, una marca que s’ha consolidat arreu de les Illes. Estam molt contents d’haver creat Orgullosament Inca perquè ha estat un referent per a moltes de viles de la Part Forana que enguany també tendran la seva pròpia celebració de l’Orgull, més enllà del centralisme de Palma.

Sou la festa de l’orgull referent de la Part Forana. Què ha passat aquests darrers vuit anys perquè això sigui així?

Fa vuit anys ens vàrem unir amb l’Associació Únic i des del primer any vàrem tenir clar que Orgullosament Inca no s’acabaria mai perquè nosaltres sempre hem cregut en el valor reivindicatiu de la festa, més enllà de l’èxit. No obstant, mai no pensavem que això pogues arribar al nivell a què ha arribat. És un orgull per a nosaltres ésser un referent.

Què passa a Inca quan oneja la bandera multicolor, quin ambient es viu?

Quan oneja la senyera multicolor, a Inca es viu un ambient de de diversitat, igualtat, celebració i reivindicació. Som molt conscients que, avui en dia, que onegi bandera del col·lectiu LGTBIQ+ en edificis públics no està del tot ben vist per part de la societat i per part de l’espectre polític però tenim la ferma convicció que, a la ciutat Inca, hi ha hagut un gran canvi de mentalitat i que aquests dies es viuen en un gran ambient de convivència i de reivindicació.

Quins elements o activitats destacaríeu del programa d’enguany?

Any rere any som capaços de crear un programa potent amb artistes de renom, tant d’aquí com de més lluny. Hem aconseguit traspassar les fronteres de Mallorca i de les Balears i ara són els propis artistes d’escala nacional els qui ens demanen venir a Orgullosament Inca. Enguany ens acompanyen cares de sempre com Pep Noguera o Sofia Cristo, que farà la crida de les festes, a més de noves cares il·lusionants com Loles León, Locomía o La Dani, primera persona no binària nominada a un premi Goya.

L’orgull és festa, però també reivindicació. Quin camí queda per recòrrer en la lluita pels drets LGTBIQ+?

Malauradament resta molt de camí a fer. Avui veim com diverses lleis que s’han anat aprovant als darrers anys, amb molt d’esforç, per conquerir drets que ara estan en perill. És un camí difícil i amb traves però per això és tan necessari que se celebrin festivals com Orgullosament Inca, plens d'activitats reivindicatives on es posi la diversitat al centre i tothom se senti inclòs. Evidentment ens agradaria que això fos tot festa però també, i per davant de tot, ha de ser una reivindicació dels drets aconseguits que ara no poden tornar enrere.

Mentre Inca celebra l’Orgull, a altres municipis se censuren actes relacionats amb el col·lectiu. Què en pensau?

A l’Ajuntament d’Inca, pensam que no podem estar aturats ni callar davant del que està passant. Orgullosament Inca també és un espai de denúncia per rebutjar la censura que s’està produint per part de certs municipis i persones que volen arraconar la veu, les demandes i els símbols del col·lectiu LGTBIQ+, símbols com la senyera multicolor que consideram que ens representa a tots i totes.

La celebració d’aquests tipus de festivals, és ara més necessària que mai?

Ho és ara i ho ha estat sempre. Tant de bo aquests tipus de festivals haguessin començat molt abans i així ja tendríem molt de recorregut fet. Tristament, el que veim és que, cada vegada que governa la dreta, intenten erosionar els drets que tant ens ha costat aconseguir i festivals com Orgullosament Inca surten amb més força que mai a celebrar però sobretot a lluitar davant de qui ens pretén fer callar, retrocedir o amenaçar.

Voleu fer una convidada a Orgullosament Inca?

Convidam tothom a que participi de totes les activitats d’Orgullosament Inca 2024, que ve amb més força que mai. Inca sempre serà una ciutat diversa, inclusiva i on tothom se senti còmode. Veniu a Inca a reivindicar, a ser qui sou i a estimar qui estimau amb orgull, força i alegria.