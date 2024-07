El Ayuntamiento asumirá las fiestas de Peguera tras la renuncia de los organizadores

El Ayuntamiento de Calvià decidió ayer municipalizar las fiestas veraniegas del núcleo de Peguera y Cala Fornelles, que se celebrarán entre el 25 y el 28 de julio, después de que las dos entidades que organizan estos festejos desde hace ochos años hayan renunciado a asumirlas porque, según han afirmado en un comunicado publicado en sus redes sociales, este año no ha habido «tiempo material» para ofrecer unas fiestas con la misma calidad de los últimos años.

El motivo, según explican las entidades Moviendo Peguera y peña barcelonista, es que a estas alturas de julio todavía no tienen «confirmación de la cuantía exacta que se va a recibir de subvención» por parte del Ayuntamiento. «En otros años, a estas alturas ya teníamos el ingreso realizado en cuenta y el proyecto en marcha», aseguran ambas asociaciones, que recuerdan que no tienen ánimo de lucro y por ello no disponen de remanente para adelantar la cuantía prevista para el evento festivo.

En el comunicado, expresan su «malestar» por las «calumnias» que aseguran haber recibido, así como su «descontento» con el Ayuntamiento ‘calvianer’ y las gestiones con el área de Participación Ciudadana. «Este año las bases para la obtención de la subvención han sido un despropósito y no vamos a permitir que infravaloren nuestro trabajo voluntario y se terjiversen las verdaderas razones por las que este año no realizaremos las fiestas de verano 2024», apuntan.

Responsables de Moviendo Peguera añadieron que por ahora sólo conocen la «cantidad provisional» que disponen para organizar las fiestas, que asciende a 17.500 euros, aunque «todavía quedan 10 días de alegaciones y otra semana más para revisarlas, por lo que ya habrán pasado 20 días, que es cuando empiezan las fiestas». Por estos motivos, la decisión de retirarse es «inamovible».

La decisión de Participación Ciudadana, área presidida por Esperanza Català (Vox), ha sido la de municipalizar las fiestas. En este sentido, la regidora asegura que los festejos «tendrán el mismo nivel que cualquier otro año».

Por otra parte, fuentes del PSOE aseguran que esta situación podría repetirse en otros núcleos del municipio del Ponent. «Hay mucho descontento», apuntan.