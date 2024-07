Felanitx cerrará el acceso a s’Algar a los vehículos a partir del 5 de agosto

Ya hay una fecha concreta para que el Ayuntamiento de Felanitx cierre el acceso de los vehículos a motor a la zona de s’Algar, en Portocolom, un espacio natural muy castigado por la masificación. Si se cumplen los plazos administrativos previstos por la institución municipal, será el próximo 5 de agosto cuando finalmente se instalará la barrera que impedirá el paso a los coches, buggies y caravanas, cumpliendo de esta forma la ordenanza que aprobó de forma inicial a mediados de mayo para regular la circulación y el estacionamiento de vehículos en caminos públicos y espacios protegidos.

Desde la aprobación inicial de esta nueva normativa, tanto el GOB como la plataforma Salvem Portocolom, así como vecinos particulares, han denunciado que no se ha reducido la presencia de vehículos motorizados en s’Algar, aunque desde fuentes municipales han explicado que sólo podrán actuar cuando la ordenanza se haya aprobado de forma definitiva, trámite que se formalizará en el pleno convocado el próximo lunes.

Las fuentes del Consistorio ‘felanitxer’ explicaron que, una vez finalizado el trámite de exposición pública y de presentación de alegaciones, deben resolverse una serie de requerimientos enviados por el Institut Balear de la Dona en relación a la nueva ordenanza.

Posteriormente, el texto se enviará al Consell de Mallorca y al Govern, que tienen un plazo de quince días para analizarlo. En caso de que no aprecien irregularidades, la ordenanza se considerará aprobada de forma definitiva y ya podrá entrar en vigor. El Ayuntamiento ha calculado que esta situación se producirá el 5 de agosto, fecha que ya se ha marcado en rojo en el calendario municipal para instalar la reivindicada barrera que limite el acceso de vehículos a s’Algar.

La problemática no ha remitido desde la aprobación de la ordenanza. / Salvem Portocolom

El Ayuntamiento es consciente de que en las últimas semanas se han detectado numerosos vehículos en la zona natural, aunque asegura que «la Policía Local no puede actuar porque todavía no hay una ordenanza en vigor». Además, añaden que el cierre debe hacerse en la zona municipal y no en el espacio gestionado por Costas. En principio, la barrera se ubicará en el límite entre ambas jurisdicciones, según subrayan las fuentes.

Mientras, las críticas por la falta de control en s’Algar se siguen produciendo casi diariamente. La plataforma Salvem Portocolom ha publicado en las redes sociales diversas fotografías que demuestran el descontrol existente en este espacio natural, siempre con la misma pregunta dirigida al Ayuntamiento de Felanitx: «¿Hasta cuándo durará la broma?».

Desde esta plataforma lamentan que hasta la fecha no han funcionado las medidas para evitar el paso de vehículos, como la colocación de piedras que «algunos conductores retiran para poder aparcar en sitios en los que antes no se aparcaba, por lo que al final la zona erosionada es más amplia». Consideran que la ordenanza «es un avance», pero no creen que solucione el problema de forma definitiva si no va acompañada de una vigilancia más eficaz.

Por su parte, el grupo ecologista GOB también reclamó hace unos días al Ayuntamiento de Felanitx que adopte «medidas urgentes» para evitar que el entorno de la playa de s’Algar, declarada como ANEI, «siga degradándose» y lamentó que, desde la aprobación de la ordenanza, un hecho reivindicado desde hace años, según subraya, «todavía no hemos visto ninguna actuación por parte del Ayuntamiento, y los vehículos estacionan sin tener ninguna clase de respeto ni consideración» incluso encima de las rocas, donde viven especies vegetales protegidas.

