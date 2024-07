Reacciones a los cortes de agua en Banyalbufar: Restauración Mallorca CAEB y la FERIB reclaman “soluciones urgentes”

La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, Restauración Mallorca CAEB, y la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (FERIB) han manifestado su preocupación por la problemática a la que se enfrentan los bares y restaurantes de Banyalbufar, además de por el impacto significativo que los cortes de agua tendrán para todo el municipio de la Serra de Tramuntana. Estos cortes de agua, señalan, "anticipa una disminución considerable en los ingresos de los negocios locales, generando un grave perjuicio económico, por lo que desde Restauración CAEB queremos expresarles todo nuestro apoyo y buscar soluciones para paliar los efectos negativos de la sequía".

Restauración Mallorca CAEB y la FERIB entienden la difícil situación y agradece los esfuerzos del consistorio municipal, que se ve incapaz de gestionar la sequía con el presupuesto actual. Es por ello que la asociación solicita al Govern balear "ayudas urgentes" para mitigar los efectos negativos de estos cortes.

Fondos de la ecotasa

Desde ambas asociaciones no se comprende "por qué los fondos generados con la ecotasa no se están utilizando para proporcionar ayuda económica o para financiar camiones cisterna con agua desalada", con el fin de aliviar los efectos de la sequía en Banyalbufar y otros municipios de las Balears. "Es una situación lamentable en plena temporada, que no solo daña la imagen de la isla, sino que también representa un perjuicio económico tanto para los restauradores como para los residentes de la zona", afirman.

La crisis hídrica en Banyalbufar, que comenzó en mayo, se ha intensificado con la llegada del verano y el aumento de la población en el municipio. Ante esta situación, el consistorio ha anunciado cortes intermitentes de agua a partir del 15 de julio, que dejarán a los vecinos y establecimientos sin suministro de agua potable entre las 23:00 y las 16:00 horas, “es decir, durante 17 horas al día, lo que supone un perjuicio grave para toda la comunidad”, aseguran.

Además de estos cortes, se mantienen las medidas de contención establecidas hace dos meses, como la restricción de consumo a 75 litros por habitante al día y la prohibición de limpiar terrazas, tanto particulares como de establecimientos de restauración, entre otras medidas. Por todo ello, Restauración Mallorca CAEB y la FERIB hacen "un llamamiento urgente" a las administraciones para que solucionen este problema "antes de que las pérdidas obliguen a cerrar los establecimientos" y expresa "todo nuestro apoyo no solo a los negocios de Banyalbufar, sino también a todos los afectados por la sequía en Balears”.