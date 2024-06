El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, puede romper la foto de Aurora Picornell pero la sociedad civil tiene el poder de recomponerla. Es lo que ha sucedido en Manacor. La ilustración de Elisa Martínez que acompañaba el artículo de opinión de Pilar Garcés de Diario de Mallorca inspiró a un grupo de manacorins y manacorines que contactó con este rotativo para pedir permiso para convertir la ilustración en postales y carteles para repartir entre los comercios y vecinos de la capital del Llevant. Con el beneplácito de la ilustradora, la idea se convirtió en «una reacción espontánea ante un hecho fascista». «Es una acción bonita ante un hecho fascista». «Nos fascinó la ilustración de Elisa Martínez que acompañaba El Desliz de Pilar Garcés. Han roto la foto pero el pueblo la quiere reconstruir. Fue una inspiración. Por ello, un grupo diverso de persona nos pusimos de acuerdo. Pedimos el contacto y tanto Diario de Mallorca como la ilustradora fueron muy generosos. Mandamos la ilustración con el nombre de Elisa Martínez a imprimir», cuenta Xisca Mas, que este sábado repartieron postales y carteles por el centro de Manacor.

Manacor recompone la foto de Aurora Picornell / X.M.

«Continuaremos repartiendo y amigos de otros pueblos también nos las han pedido», comenta, contenta que la acción para recomponer la foto de Aurora Picornell llegue a más pueblos de la Part Forana. «Ha corrido como la pólvora en grupos de WhatsApp y nos han pedido que les mandemos postales», admite. «Seguiremos imprimiendo, el significado es fabuloso porque lo que ha roto una persona que solo cree en el odio y no acepta la historia ni el duelo de mujeres y víctimas, la gente lo puede ir reconstruyendo». «Lo que hizo el presidente del Parlament nos indignó. La ilustración es maravillosa porque deja claro la fuerza de reparación que puede tener la sociedad civil ante estos hechos intolerable. En otro país este señor ya estaría fuera de la institución», deja claro Xisca Mas, que calcula que han imprimido unas 150 postales y una cincuentena de carteles.

«Es tan hermosa esta ilustración y tiene un significado tan grande que la gente la ha recibido como un auténtico reconocimiento por el trabajo de la ilustradora y el mensaje que transmite. No hay que olvidar lo que ha hecho este hombre. Es imperdonable. Estos actos no se pueden tolerar». «Le Senne puede romper la imagen de Aurora pero nosotros la volveremos a montar. No podemos olvidar lo que sufrió esta gente durante una guerra y una dictadura irracional, eso demuestra que el fascismo está vigente y debemos actuar para frenarlo», añade Sebastià Gaia.