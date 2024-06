La identidad del vino forjada desde la tierra

Vi de la Terra Mallorca ha iniciado un estudio técnico para conocer las características del suelo donde crecen las viñas que están acogidas a esta Indicación Geográfica Protegida. El objetivo es determinar de qué manera los diferentes tipos de suelo condicionan la viña tanto desde el punto de vista de las cepas como, también, la calidad de la uva y del vino. Así, el estudio permitirá identificar los elementos ambientales comunes que dan identidad a los vinos que se elaboran en Mallorca. Este estudio permitirá hacer una zonificación de los tipos de suelos y así se podrá hacer una caracterización de las tierras donde se cultiva viña.

El encargado de desarrollar este estudio es el investigador y profesor de Biología de la UIB, Jaume Vadell. El experto en la caracterización y cartografía de suelos determina que el tipo de suelo, junto al clima y el manejo de la tierra son elementos fundamentales a la hora de definir las singularidades y la calidad de la uva y de los vinos. Por ello, Vadell remarca que uno de los objetivos de este estudio que cuenta con la financiación de la conselleria de Agricultura, es conocer las características de los suelos para poder definir el terroir de los vinos. Cabe remarcar que el término terroir o terruño es la combinación de cuatro factores claves en la elaboración de vinos de calidad como son el suelo, el clima, la variedad de uva y la intervención del hombre.

«De alguna manera es el resultado de las características de la uva que depende de las condiciones en las que ha crecido la cepa que depende de las condiciones ambientales y uno de los factores determinantes de dichas condiciones ambientales es el tipo de tierra». «En el mundo del vino, se relaciona mucho las características de los vinos con los sitios donde se ha cultivado esta viña, esto se conoce como terroir», matiza el experto.

«A partir de la caracterización de los suelos, obtenemos información sobre la fertilidad que tiene, su capacidad de retención de agua y define las variedades que pueden crecer mejor en este tipo de tierra. La química y la composición de minerales de estas tierras también contribuyen a que los vinos tengan un carácter concreto», añade Jaume Vadell. Y es que con las condiciones mediterráneas, puntualiza, la capacidad de retención de agua del suelo es uno de los factores más importantes que luego determinan las variedades que se podrán desarrollar mejor.

Jaume Vadell ha visitado las viñas de zonas como Pollença, Santa Maria, Consell, Inca, Alcúdia o Montuïri, entre otras. La campaña se extenderá prácticamente en toda la isla, donde hay viñedos acogidos a la IGP Vi de la Terra Mallorca. En dichas viñas una máquina abre una zanja de un metro de profundidad para poder estudiar los estratos de la tierra. «Estos agujeros tienen una profundidad suficiente como para ver todas las capas del suelo que pueden afectar las raíces», explica Vadell.

El estudio se realiza desde una perspectiva amplia ya que se analizan desde los procesos de formación hasta las características que condicionan el crecimiento de los cultivos que hay encima. «Cada variedad tiene unas tierras donde puede desarrollar mejor su potencial. Y las diferentes tipologías de suelo que encontramos permiten hacer una diversidad de vinos muy interesante», afirma. Un ejemplo paradigmático es el del premsal blanc y el del callet. El premsal blanc es una variedad que tiene mayor necesidad de agua para poder desarrollar bien las cualidades del fruto y esto requiere de tierras con una capacidad de retención de agua elevada. En cambio, el callet desarrolla el máximo de su potencial en suelos más ajustados, donde la disponibilidad de agua debe ser suficiente pero sin excedentes.

«La zonificación puede ser muy útil para redirigir algunas plantaciones o buscar las variedades que mejor se adapten a unas condiciones concretas y podamos producir vinos de más calidad», resume Jaume Vadell, que remarca que «lo que se debe intentar es hacer un vino de la máxima calidad, un vino lo más singular posible y tener capacidad para relacionarlo con los valores ambientales para que se pueda ofrecer un producto diferenciado».

Futura DO Mallorca

Desde Vi de la Terra Mallorcareconocen que la información que se obtenga de dicho estudio será de «vital importancia» dentro del proceso de creación de una futura DO Mallorca. «Este estudio es muy importante no solo por el objetivo final de crear una DO Mallorca, sino también por generar conocimiento sobre nuestras tierras vitícolas», explica Magdalena Mesquida, presidenta de Vi de la Terra Mallorca. «Cualquier zona vitícola de renombre mundial cuida mucho su tierra y tiene el conocimiento para adaptar las elaboraciones. Es una apuesta por la calidad», añade.

Desde Can Axartell, Joan Manuel Ochogavia, explica la importancia de este estudio para sus viñedos. «A nivel particular de las bodegas, estas catas nos permiten hacer una caracterización de nuestros suelos y a nivel agronómico tener todas esta información nos proporciona datos para después poder actuar para que las viñas funcionen de la mejor forma posible», detalla. Además, añade, a nivel de Vi de la Terra Mallorca, esta investigación servirá para conocer la diversidad de suelos que hay en la isla, lo que nos ayudará a explicar mejor los vinos de la IGP porque parte de las características de estos caldos proceden del tipo de suelo. Asimismo, a nivel de variedad, conocer qué tipo de suelo tiene una viña permitirá conocer qué variedad puede responder mejor. «Conocer mejor qué suelos tenemos a nivel vitícola en las islas permitirá conocer mejor las características de nuestros vinos y poder establecer zonas», resume. Con esta información, desgrana, los viticultores podrán tomar decisiones con mayor seguridad a la hora de regar o labrar ya que conocerán el tipo de suelo que tienen.

