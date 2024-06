La suciedad de la energía limpia

El modo en que se están desplegando los parques fotovoltaicos en Mallorca invita directamente a pensar mal. No solo eso, a preocuparse por sus efectos y consecuencias. Mucha tiene que ser la presión de las grandes energéticas para que las instituciones sigan poniéndose de perfil desoyendo el lamento de colectivos cívicos y ayuntamientos ante la forma exagerada en que están avanzando las placas solares en todo el territorio insular. Se conoce la tramitación de 75 proyectos en el conjunto de la isla. De ellos, 15 en Marratxí. No es extraño que en este municipio del extrarradio palmesano se lidere la lucha vecinal por la reordenación de los parques fotovoltaicos y que su ayuntamiento, que ya se ha opuesto formalmente a los que le afectan, se proponga ahora pedir directamente una moratoria al Gobierno con la esperanza de dar paso al sentido común y, tras él, a un conveniente plan director sectorial y a una zonificación adecuada. Basta un mínimo de sensibilidad y coherencia para perseguir estos objetivos. A Marratxí le conviene decrecer como gran área de servicios de la vecina capital. Pero no se vislumbran cambios de sentido significativos en la promoción de una energía limpia que se enturbia y hasta ensucia por el modo en que se expande. Ordenación del Territorio del Consell intenta evadirse del proyecto de Talapi, en Sa Pobla. Observa carencias que le sirven de pretexto para no pronunciarse mientras que otras interpretaciones legales aseguran que, precisamente por la dimensión del parque, le es obligado emitir informe. Todo un circuito de gestión.

