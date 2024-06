Las defensas niegan que los acusados amañaran el concurso de Felanitx

«El alcalde ha sido un invitado de piedra». La defensa del exalcalde de Felanitx, Biel Tauler (PP), recalcó ayer en sus informes que su representado apenas ha sido citado durante las once sesiones del juicio del caso Playas por presunta corrupción que se ha celebrado en la Audiencia de Palma: «Ha sido mencionado en trece ocasiones». Todos los abogados defensores fueron unánimes ayer al destacar que los acusados no se concertaron para amañar el concurso para la concesión de la gestión y explotación de las playas de Felanitx en marzo de 2014 y reclamaron la libre absolución de sus clientes. «No hay ni una prueba de este concierto entre los acusados», subrayó el letrado de Tauler.

El caso quedó visto para sentencia ayer poco antes de las dos de la tarde. Ninguno de los siete encausados hizo uso del turno de la última palabra. Entre ellos se encontraban el exalcalde Tauler, el entonces concejal de playas Juan Ramón Vidal Ferrer, el empresario presuntamente beneficiado Miguel Adrover Rigo, el entonces secretario del Ayuntamiento, el ingeniero municipal y un asesor externo, todos ellos acusados de prevaricación y fraude a la administración, además del conductor que se empotró con un todoterreno contra la heladería de un competidor en Portocolom, al que se le atribuye un delito de coacciones.

El abogado del exprimer edil reconoció que Tauler decidió sacar a concurso las playas y que se agruparan conjuntamente por lotes y no de forma individual, como se había hecho hasta entonces, y también contrató a un asesor externo. «Todas sus decisiones vinieron refrendadas por los informes técnicos y siempre con el visto bueno del secretario municipal. La interventora no puso pegas, hizo una serie de objeciones. Todo vino avalado por el apoyo técnico», insistió el letrado.

La defensa argumentó que no hay prevaricación: «El Supremo dice que contratar personal externo es válido siempre que los trabajos se hagan». El abogado del exalcalde admitió que hubo resoluciones, pero estas contaban con el soporte técnico y no fueron groseras. Tampoco hubo dolo, según dijo.

Respecto al delito de fraude a la administración, el letrado citó sentencias de casos como Maquillaje, Can Domenge o el Palma Arena y recordó que «no se puede condenar por fraude porque falta una pericial que acredite el perjuicio a la administración». Según apuntó, en este caso el Ayuntamiento de Felanitx está como responsable civil subsidiario, lo que supone «una barbaridad jurídica», ya que debería estar en el otro lado de la bancada, como perjudicado.

Por último, la defensa del exalcalde remarcó que una cosa es tener conocimiento y la otra participar: «No debe confundirse tener conocimiento con participación, que es diferente. Se condena al que participa».

Por su parte, el abogado del exconcejal de playas criticó a las acusaciones, a las que calificó de «torticeras», y analizó la sentencia de la sala contenciosa-administrativa del TSJIB sobre el concurso de las playas de 2014 que dio la razón al Ayuntamiento. «Todo está validado por el TSJIB. La sentencia sí entra en el fondo», indicó. «Mi cliente no ha entregado los pliegos a nadie. Se conoce con el empresario. Pero no hay responsabilidad penal por ser amigos. Él no entregó los pliegos, esto es falso. Los dos testigos mienten», insistió.

El letrado del exregidor hizo hincapié en que no hubo revelación de secretos porque la idea del Ayuntamiento de licitar las playas por lotes era conocida por todos, por todo el pueblo.

Mientras, el abogado del empresario acusado coincidió en restar credibilidad a los dos testigos que manifestaron en el juicio que el concejal les había entregado los pliegos en un bar de Campos: «Lo que digan estos señores tiene credibilidad cero. Si les dieron los pliegos no tenían que ir al alcalde, sino a la Guardia Civil. No han aportado los pliegos en diez años».

