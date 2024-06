Pleno inédito en Llucmajor. De una media de cuatro o cinco horas a doce minutos exactos. ¿El motivo? La oposición en bloque se plantó para poner de manifiesto «la ineficacia, la ineptitud y la falta total de gestión del equipo de gobierno». Así lo manifestó el portavoz socialista Jaume Oliver. «Toda la oposición en bloque decidimos no presentar ninguna propuesta en este pleno y hemos pasado de tener sesiones de cuatro o cinco horas a uno que ha durado doce minutos. La oposición en bloque ha presentado el 99% de las propuestas que recibimos por parte de la ciudadanía. La alcaldesa y su equipo o bien las deniega o bien utiliza su mayoría absoluta para tumbarlas y las pocas que aprueba quedan en un cajón. En Llucmajor no se hacen más cosas porque la oposición no haga su trabajo, de hecho, son los únicos partidos que están trabajando», lamentó el socialista que ha puesto de manifiesto que las relaciones institucionales entre los grupos políticos en Llucmajor están totalmente rotas.

La oposición del Ayuntamiento de Llucmajor denuncia «la falta total de gestión del equipo de gobierno» / R.F.

Pasar los días

«El equipo de gobierno solo se limita a pasar los días, aprueba facturas extrajudiciales pero no hace ninguna gestión. Sentimos que por mucho que la oposición trabaje no está sirviendo para que este Ayuntamiento se mueva porque el equipo de gobierno se niega a escuchar. Toda la oposición en bloque ha decidido no presentar ninguna propuesta para demostrar que el equipo de gobierno no hace su trabajo», añadió Alexandro Gaffar de Llibertat Llucmajor que valoró estos primeros doce meses como «un año perdido».

«La legislatura pasada ya fue complicada y en esta no me dieron ni los 100 días. En muchos plenos he tenido que frenar actitudes agresivas», lamentó la alcaldesa Xisca Lascolas que criticó que la oposición se junte con el partido de Joaquín Rabasco [que cabe recordar que 16 años después de ser condenado por corrupción y estar en prisión, regresó en junio de 2023 como edil de Llucmajor]. «Me parece una imagen preciosa», espetó en referencia a que PSOE, Més y Llibertat Llucmajor hayan unido fuerzas con SULL.