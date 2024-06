Impulsan una campaña de recogida de firmas para recuperar el Camí de sa Roca de Manacor

La plataforma Camins Públics i Oberts ha retomado la lucha para lograr reabrir el Camí de sa Roca y otras vías históricas de Manacor. De hecho, la entidad ha impulsado una recogida ciudadana de firmas para obligar al Ayuntamiento a tener en cuenta todos los documentos que reflejan el carácter público histórico de Sa Roca. Una lista que ya acumula cerca de 2.000 firmas y que está disponible en establecimientos locales como Can Garanya, Can Lliro o Sa Foganya.

«Sa Roca des Castellet es un lugar emblemático para los ciudadanos de Manacor. ¿Quién no ha ido de excursión a Sa Roca y al Cor de Jesús que se encuentra a su lado? ¿Conoce usted algún oratorio al que haya que llegar volando porque no dispone de camino?», argumenta uno de sus miembros, Sebastià Matamalas, quien dice que se han fijado este como primer objetivo «prácticamente por aclamación popular».

Hace un mes, la plataforma envió una carta abierta al alcalde de Manacor, Miquel Oliver, para quejarse abiertamente de una falta de interés continuado de los distintos equipos de gobierno a la hora de afrontar el problema. «El acceso a la Roca des Castellet está vetado de manera irregular sin que el Consistorio haga nada al respecto. Hay que recordar que este es un patrimonio de todos, tan valioso que no se entiende que desde la administración se deje perder sin ningún tipo de lucha ni defensa», criticaban en la carta. Estas palabras tuvieron su efecto, y a principios de este mes miembros de la plataforma mantuvieron una reunión con el alcalde, quien les mostró la predisposición municipal a mover ficha. De hecho, el Ayuntamiento ha reservado 60.000 euros para poder llevar a cabo la revisión del Catálogo de Caminos Públicos del municipio, que lleva paralizado más de veinte años. Esto supondrá también la inclusión del emblemático Camino de sa Roca, que actualmente no figura en el catálogo a pesar de las reseñas históricas y documentales que se conservan, y del uso continuado que han hecho manacorins y manacorines (como lugar de pancaritat y para llegar al Oratori del Cor de Jesús, por ejemplo) hasta que en 2005 fue cerrado por los propietarios de la finca.

Hay interés

«Creemos que el hecho de que se destine una partida del presupuesto demuestra que al menos hay interés», explica Sebastià Gaià 'Garba'. Por su parte, Oliver dice que debe ser la Comissió de Camins «la que debe trabajar de acuerdo con los fondos que destinaremos una vez aprobados los nuevos presupuestos».

El camí des Coll des Vent, que va de sa Cabana Vella hasta Son Cladera, y que popularmente se conoce como el Camí de sa Roca, lleva años rodeado de polémica. Esto se debe a que los propietarios de la finca, Luis y Angela Bezzina, bloquearon el paso a la entrada de sus terrenos. Según ellos, el Ayuntamiento de Manacor ya ha hecho cuatro revisiones del catálogo y ni siquiera en la última, de 2021, pudieron concluir que el camino que pasa junto a las casas fuera público. Argumentan que no se debe confundir la permisividad de paso de sus antepasados con el derecho que dicen tener.

En 2001 Manacor aprobó por unanimidad el Catàleg de Camins i Camades. Una aprobación mínima que provenía de un primer recopilatorio de 1998. Este documento fue puesto de nuevo a exposición pública en 2004, cuando en lugar de añadir caminos se eliminaron algunos. Lo mismo ocurrió en 2021 después de que el Gobierno obligara (a partir de la Ley de Caminos de 2018) a los ayuntamientos a presentar un catálogo actualizado.

"La gestión y defensa de los caminos ha sido nefasta por parte del Consistorio, gobierne quien gobierne"

El término municipal consta en estos momentos de aproximadamente 1.000 kilómetros de sendas y caminos públicos, con un total de 492 referencias. A pesar de esta aprobación, hace ya más de dos décadas, la situación de los accesos y libre circulación por estos caminos no solo no ha mejorado sino que ha empeorado notablemente. «Se han seguido cerrando caminos y la respuesta del Ayuntamiento ha sido incomprensiblemente nula», critica la plataforma. «La gestión y defensa de los caminos ha sido nefasta por parte del Consistorio, gobierne quien gobierne. Casi la única actuación que ha habido ha sido la recuperación de los caminos que cruzan es Fangar y no la hizo este Ayuntamiento, sino que la llevó a cabo la movilización ciudadana a través de la Plataforma de Camins Públics», critica la entidad.