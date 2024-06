Explotación de anormalidades reiteradas

El tribunal acabará dictando la sentencia que mejor considere ajustada a Derecho pero, al margen del fallo que se pronuncie, lo que queda claro a lo largo de las ya nueve sesiones del caso Playas, es que resulta muy complicado hallar en él una brizna de normalidad, coherencia o transparencia.

Y cuando estas tres condiciones están ausentes de una concesión pública se vuelve obligado revisar muchas cosas, pedir responsabilidades y tomar medidas no exclusivamente de amparo judicial. Agrupación de lotes, giros y revisiones inesperadas de los pliegos de condiciones, avances de información privilegiada, asombros funcionariales, citas interesadas en bares de localidades próximas, accidentes o irrupción, según las versiones dispares, en una heladería del rival, presuntas coacciones y amenazas más o menos veladas. Quién sabe si algunas cosas más.

No, no es el índice de un serial de intriga y suspense, es lo que confluye estos días en la Audiencia Provincial, en la vista de la áspera resaca de la concesión de las playas y chiringuitos de Felanitx que se arrastra desde 2014. En el banquillo, el exalcalde Biel Tauler, el entonces edil del ramo, Juan Ramón Vidal, el empresario ganador y otras cuatro personas. Rinden cuentas ante la Justicia. No pueden conformarse con ello. Deben explicaciones y justificaciones a una ciudadanía que tiene pleno derecho a disfrutar de la playa sin abusos ni altercados.

