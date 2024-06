Los vecinos de Calas exigen un plan de acción contra la degradación del núcleo

La asociación de vecinos de Calas de Mallorca ha dicho basta. En una contundente carta dirigida al alcalde Miquel Oliver (Més per Manacor) y remitida este lunes a los medios, el colectivo vecinal expresa su «indignación» y «descontento» con el actual equipo de gobierno ‘manacorí’ por «padecer cada día» el estado de «degradación total y abandono» que afecta al núcleo costero y se muestra «decidido a exigir lo que nos toca como ciudadanos de pleno derecho de Manacor» después de «demasiados años e infinita paciencia». «Estamos cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría, no es justo y no nos lo merecemos», apuntan.

Una de las quejas principales de los vecinos de Calas con el Ayuntamiento de Manacor es la que definen como «falsas promesas» y reuniones que «no llevan a ninguna parte». «En la última reunión que tuvimos con nuestro regidor, el señor Montero, acompañado por el señor Llodrà, nos prometieron que harían muchas cosas que se apuntaron, pero sorpresa, no se ha hecho nada, ni siquiera arreglar una barandilla de la escalera del Centre Cïvic que supone un peligro para todo el mundo y que no implica demasiados esfuerzos», lamenta la asociación vecinal.

Uno de estos compromisos incumplidos que denuncian los vecinos es la anunciada adquisición por parte del Ayuntamiento de Manacor del edificio de apartamentos Topaz, que se encuentra en un avanzado estado de degradación. Los vecinos aseguran que, después de que el alcalde Oliver anunciase «a bombo y platillo» la compra del inmueble para su posterior derribo y creación de una zona verde, «esta semana nos hemos encontrado con la sorpresa de un cartel de una inmobiliaria advirtiendo que el edificio está en venta, lo que nos ha sorprendido negativamente».

Por ello, aprovechan la carta para instar al alcalde a informar sobre la «situación actual» del edificio Topaz. Cabe recordar que el Ayuntamiento anunció a principios de este año que se acogería a una subvención de 7,1 millones de euros para la compra y derribo de los Topaz, abandonados hace más de una década y que arrastran una historia de okupaciones, avisos policiales por ruidos, precintos o la instalación de distintos puntos de venta de drogas. El pasado mayo, el Govern anunció que destinará 12 millones al derribo de edificios hoteleros obsoletos, entre los que incluyó el edificio de los Topaz, con un coste de 4,8 millones de euros.

Por otra parte, el colectivo de residentes «tiene constancia» de que la recepción de la urbanización «está más cerca que nunca» pero se pregunta por qué «después de más de un año sigue parada y en el mismo punto». «No nos sirve la misma excusa de siempre cuando vemos la total inacción y vuestra indiferencia ante este problema», indican.

Parque infantil

Los vecinos denuncian el mal estado de las aceras, que impide el paso de cochecitos o sillas de ruedas, y la «degradación del asfalto». Asimismo, lamentan que los niños no tienen un parque de juegos en condiciones, ya que apenas dispone de mantenimiento o limpieza. «Tienen que jugar en un espacio sucio, viejo y lleno de excrementos de pájaro, y ya no nos queremos referir a la peligrosa situación que se produce durante la temporada de proliferación de las orugas procesionarias», añaden.

Además, denuncian que la iluminación pública «es prehistórica» y la falta de limpieza viaria, ya que «una única persona no es suficiente para mantener nuestro pueblo en unas mínimas condiciones».

Los vecinos se declaran «hartos» de ver cómo cada día sus casas «se están devaluando» y sus negocios «se van perdiendo» por la «pasividad» del Ayuntamiento, por lo que exigen un «plan de acción inmediato» para Calas porque son «tan dignos» de tener unos servicios en condiciones como el resto de ciudadanos del municipio. «Para esto pagamos nuestros impuestos, y lo hacemos muy a gusto, pero queremos obtener a cambio unos servicios públicos dignos», concluyen.

Este diario se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno para obtener su opinión sobre las demandas de los vecinos de Calas, pero desde el Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones al respecto.

