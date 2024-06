Sóller ampliará los horarios de las zonas azules, que también se aplicarán los domingos

El pleno del Ayuntamiento de Sóller presentará para su aprobación una modificación de la ordenanza que regula el servicio de ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento), con el objetivo de introducir cambios en los horarios de funcionamiento del servicio y una actualización de los precios.

Según la propuesta del equipo de gobierno, el servicio de ORA estará activo incluso durante el mediodía, una franja horaria que, desde la implantación de las zonas azules, permanecía sin servicio. Con esta modificación de los horarios, el servicio se activará a las 9:00 de la mañana y se mantendrá ininterrumpidamente hasta las 20:00 horas de la tarde. Actualmente, entre las 13:00 y las 17:00 horas, la ORA en las calles de Sóller no está activa, por lo que no es necesario sacar el ticket del parquímetro para estacionar.

Otro cambio significativo afectará a los domingos. Habitualmente, este día festivo no se aplica ORA. Con la nueva modificación, los domingos estarán regulados por este servicio, al igual que ya se aplica en las calles del Puerto de Sóller.

Según explicó el regidor de Gobernación, Carlos Darder, la medida tiene como finalidad “fomentar la rotación de vehículos” en el casco urbano de Sóller. De hecho, se trata de una propuesta que también planteó la plataforma ciudadana SOS Sóller en una reunión con representantes municipales, recordó Darder. Esta entidad sugirió al Ayuntamiento que las zonas azules de las calles se equipararan a la de los aparcamientos municipales (Calatrava, Gran Vía, Teixidores y Cetre), donde el servicio no se interrumpe durante el mediodía.

El regidor de Gobernación explicó que los servicios técnicos están realizando los cambios en la norma, que también conllevarán un incremento de la tarifa del billete sencillo “para equipararlo al precio que aplican otros municipios de nuestro entorno”. Darder, que no reveló el incremento que finalmente se aplicará porque aún no ha sido concretado, afirmó que el aumento de la tarifa no afectará al conductor solleric, “que tanto con la tarjeta ciudadana como con la aplicación para móviles mantendrán el precio reducido actual”.

