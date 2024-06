Los socorristas de Calvià denuncian la falta de medios para rescatar bañistas

Los socorristas de las playas de Calvià han denunciado las dificultades laborales que sufren esta temporada, que se está traduciendo en un servicio precario y que está poniendo en peligro la seguridad de los bañistas. Este escenario lo describe Ariel Gauna, el secretario general de la Unión Socorrista de Calvià, que denuncia que esta temporada no se están cubriendo todos los puestos de trabajo, como consecuencia de la falta de personal. Al no poder cubrir todos los puestos de vigilancia, varias playas de Calvià carecen este año de los servicios de socorrismo.

Pero además de la falta de personal, los socorristas denuncian que están utilizando un material completamente anticuado y, en muchas ocasiones, incluso dañado, por lo que muchos de estos elementos no se pueden emplear. El portavoz sindical asegura que realizan rescates con elementos de flotación que están rotos y que, además, se ha introducido agua en su interior. Ello dificulta mucho la labor de estos trabajadores, cuya rapidez en la actuación es un elemento clave para salvar vidas.

Las torres de vigilancia están llenas de agujeros. | J.F.M. / j.f.mestre

Aunque ya hace varias semanas que comenzó la temporada turística, a la plantilla de socorristas se les prometió la entrega de dos embarcaciones de rescate, que teóricamente deberían estar operativas a principios del pasado mes de mayo. Estas embarcaciones, a día de hoy, todavía no han sido entregadas y no se sabe cuándo estarán operativos.

Los socorristas aseguran que no se sienten apoyados por el Ayuntamiento de Calvià y que esta situación se traduce en un descontento generalizado. Denuncian también el mal estado de las torres de vigilancia, que están llenas de agujeros.