Esporles retira su invitación a Le Senne para participar en los actos oficiales de las fiestas de Sant Pere

El Ayuntamiento de Esporles retira la invitación al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a participar en los actos de las fiestas de Sant Pere. Como alcalde de Esporles, Josep Ferrà ha remitido una carta a Le Senne para transmitirle su desacuerdo en cómo actuó contra dos diputadas y miembros de la mesa del Parlament Mercedes Garrido y Pilar Costa. También ha rechazado la formas de actuar del presidente del Parlament al romper “violentamente y de forma airada la fotografía de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, víctimas del franquismo”.

Y es que el Ayuntamiento invitó el pasado 6 de junio al presidente del Parlament a vivir sus actos festivos con motivo de Sant Pere pero que tras los hechos ocurridos en la sesión parlamentaria de este martes se ha retirado dicha invitación. La invitación fue enviada, como es costumbre, a los máximos representantes de las principales instituciones.

Moción

Además, en el pleno celebrado este martes, el grupo municipal PAS-MÉS per Esporles aprobó una moción para pedir la dimisión de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament tras su “actuación violenta”, que desde el grupo municipal tachan de “impropia e inédita en nuestra institución parlamentaria”, por ello, razonan que “no puede quedar sin una respuesta firme de la democracia”.

“Todas las instituciones democráticas, los agentes políticos y la sociedad civil deberían llevar a cabo una reacción contundente contra este acto nunca visto, violento e inadecuado”, reclaman desde PAS-MÉS per Esporles. En su moción, el Ayuntamiento se solidariza con las diputadas socialistas que han sufrido “el ataque violento y desmesurado del presidente del Parlament y reprueba la actuación “violenta e injustificable” de Le Senne. Por todo ello le piden su “dimisión inmediata”. En caso de no producirse, reza el punto cuatro de la moción, el Ayuntamiento insta a los distintos grupos parlamentarios a que se pongan de acuerdo para iniciar los trámites para el cese de Le Senne como presidente del Parlament. El Ayuntamiento también apoyó a Josep Ferrà en la decisión de retirar la invitación institucional para asistir a los actos oficiales de Sant Pere. Finalmente mostró su firme compromiso con la Ley para la memoria democrática e insta a que la norma no sea derogada.