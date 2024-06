Saturación en el Caló des Moro: Cala Llombards estrena señal de "zona congestionada" y reclama a los visitantes usar el aparcamiento gratuito de la entrada

«Zona congestionada. Usen la zona de aparcamiento gratuito». Es el mensaje que reza la nueva señal en la entrada de Cala Llombards, un indicador que avisa de dónde pueden dejar el coche los visitantes que quieran dirigirse al Caló des Moro, que está a unos cuatro kilómetros andando de la zona de aparcamiento. También se usa para aquellos senderistas que quieran recorrer el litoral santanyiner o visitar Cala Llombards. El aparcamiento cuenta con 250 plazas y busca evitar una invasión de coches en el interior de Cala Llombards y s'Almunia.

Más de 200 residentes 'recuperan' el Caló des Moro: "Es el momento de parar" / Jordi Sánchez

Y es que tal como explicó la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, la semana pasada cuando protagonizó una rueda de prensa para pedir un respiro para el Caló des Moro, el aparcamiento de Cala Llombards se ha beneficiado del decreto de simplificación administrativa. Cabe recordar que el parking por orden del Consell la legislatura pasada solo estaba abierto a la mitad. A finales de año empezó la tramitación para declararlo como aparcamiento disuasorio, una calificación que entraría en vigor en julio pero que con el decreto de simplificación se reducen los plazos y se ha activado ahora. Así puede abrir el solar entero durante ocho meses pero la alcaldesa ya puntualizó que no se destinaría todo el solar a aparcamiento porque se ha optado por dejar una franja de tres o cuatro metros de distancia en las aceras para alejar los coches de las casas. También en este mismo solar en la parte delantera se creará la área de aportación de la zona ya que en noviembre el municipio activa la recogida selectiva puerta a puerta. En total, si el año pasado el parking tenía una capacidad de 150 coches (en la práctica se llegaban a colocar 200), ahora será de 250.

Servicio

Y es que lo se quiere dejar claro desde el Ayuntamiento es que este aparcamiento lo que permite es dar un servicio a los usuarios para que no dejen mal aparcados sus vehículos provocando graves molestias a los vecinos. Los vehículos no dejan de visitar la zona, admitieron los representantes municipales, por ello, el verano pasado con el solar con menos plazas fue un auténtico desastre porque los vehículos de los visitantes invadían las calles de Cala Llombards y s’Almunia con coches mal aparcados que provocaban que los residentes quedasen atrapados en sus casas por tener coches estacionados delante impidiendo salir con el suyo. Los presentes en la rueda de prensa dejaron claro que el aparcamiento no provoca "un efecto llamada" porque desde que existe esta fiebre para visitar el Caló del Moro el parking ha pasado por distintas fases estando todo abierto, a la mitad e incluso cerrado y siempre ha habido la misma cantidad de vehículos que si no encontraban estacionamiento en dicho solar, dejaban el coche en el interior de Cala Llombards o en s’Almunia. El Ayuntamiento, recordaron en la rueda de prensa, no obtiene ningún beneficio pero sí que debe invertir en su mantenimiento.