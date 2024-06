Mallorca conquista el premio al mejor aceite de oliva virgen extra de España

Mallorca presume de custodiar el mejor aceite virgen extra de España. Y es que el aceite ecológico monovarietal de arbequina Olíric del productor Miquel Coll ha sido elegido como el mejor de España en el prestigioso concurso internacional EVO-IOOC celebrado este fin de semana la ciudad de Palmi (Calabria). El aceite de la variedad arbequina de la finca Ses Rotes de Santa Eugènia también estaba nominado en la categoría de Best Monovarietal que competía con otros seis aceites de diferentes países. Al final, el Olíric ha regresado a la isla como el mejor de España, donde competía con otros cuatro aceites. “Hemos resultado ganadores de la categoría Best Of Country Spain por delante de aceites tan prestigiosos y premiados internacionalmente como Almazara de la Subbética u Oro Bailén”, ha celebrado Miquel Coll, que ha puntualizado que los aceites nominados en las categorías principales tenían puntuaciones superiores a 95 puntos, por lo que “estamos hablando de aceites de muy alta calidad”.

Olíric, el aceite ecológico de la variedad arbequina del productor Miquel Coll de la finca ses Rotes / M.C.

Hito

Este hecho, ha reconocido el también presidente de APAEMA, “es un hito muy importante porque nos pone a competir directamente con los aceites más prestigiosos e importantes de todo el mundo, a pesar de nuestra juventud dentro del sector”. Además de este premio, se han llevado dos medallas de oro una para el Olíric Arbequina y otra para el Olíric Koroneiki.