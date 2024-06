Un empresario que perdió el concurso de Felanitx: “Michel me dijo ‘siempre que esté el PP en el Ayuntamiento yo tendré las playas’”

Un empresario que perdió el concurso para la concesión de la gestión y explotación de las playas de Felanitx en 2014 resaltó ayer la connivencia entre el Consistorio y el empresario que ganó la licitación, Miguel Adrover Rigo, conocido como Michel, que figura como acusado en el supuesto amaño del concurso y que se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de cuatro años de prisión e inhabilitación por fraude, utilización de información secreta y prevaricación. “Michel me dijo ‘siempre que esté el PP en el Ayuntamiento yo tendré las playas’”, recalcó el testigo durante la quinta sesión del juicio por presunta corrupción en la Audiencia de Palma.

“Le va muy bien. Este señor sabe ganarse las voluntades, no sé cómo lo hace. Tiene don de gentes. Siempre ha tenido buena relación con el Ayuntamiento. Y con otros equipos de gobierno también”, detalló el hombre ante la sala.

“Con Catalina Soler eran amigos, él se presentó en las listas del Ayuntamiento con el PP, pero creo que no salió porque iba de los últimos; con Catalina Soler iban a reuniones del PP juntos”, añadió el empresario. Según su versión, Michel también era pariente de otro concejal del PP de Felanitx. “No es familia directa; es el marido de una tía”, aclaró.

El testigo fue muy crítico con los incumplimientos que se dan por parte del adjudicatario y también con el Consistorio por permitirlo. “El Ayuntamiento no supervisa nada y más con Michel que tiene un enchufe trifásico”, subrayó con rotundidad.

“Aquello es un show. Él pone un libro así de grande y luego no lo cumple. Y todo sigue igual. Hay multitud de cosas y de incumplimientos, por ejemplo, la pasarela que dijo que pondría en la playa de Cala Ferrera. Primero ha puesto todas las sombrillas y las hamacas que es lo que le da dinero. O el wifi. Él lo pone en su libro, pero la playa de Cala Ferrera no tiene wifi. También dijo que cada quince días haría análisis del agua del mar y no es así. El Ayuntamiento no hace nada”, se quejó el hombre ante el tribunal de la sección segunda.

La idea fue de Michel

Este empresario se presentó en dos lotes del concurso de las playas de Felanitx en 2014. “No se nos adjudicó ninguno”, informó. “Uno sabe las fechas en que puede salir el concurso, antes de la temporada”, reconoció. “Antes, cada playa salía de forma individual. La idea de juntar las playas por lotes vino de Michel. Él dijo que para gestionar mejor y poder explotar más, recomendaba al Ayuntamiento hacer lotes. A Michel le interesaba hacerlo así. Lo oí en el bar”, recordó el hombre.

Según manifestó, si se agrupan las playas, el precio de licitación sube y muchas empresas no tienen medios para acceder. “Se podía prever cómo se iban a juntar las playas. Cala sa Nau y Cala Ferrera en un lote y Cala Marçal y s’Arenal, en otro. Se podía intuir que iba a ser así por la cercanía de las playas. Todo el mundo lo sabía. Esto se comentaba después de las Navidades de 2013”, declaró.

“En ocho días es imposible presentar esa oferta. Pero, bueno, si él tenía a quince personas trabajando para él, igual podía hacerlo”, indicó el testigo en referencia al empresario presuntamente beneficiado. “Yo con el señor Michel cuanta menos relación tenga, mejor”, aseguró en la vista oral.

“En aquel tiempo el concejal de playas y Michel eran amigos. Tras una reunión en el Ayuntamiento, bajando por las escaleras salieron abrazados”, recordó.

“Nosotros quisimos tener el certificado ISO, pero no fue posible. Es un procedimiento largo, de más de un año”, comentó el empresario, quien interpuso un pleito por un concurso anterior que se adjudicó a Miguel Adrover y los tribunales le dieron la razón. “El Ayuntamiento nos indemnizó con 350.000 euros”, confirmó el testigo.

El hombre negó saber si Michel tuvo los pliegos antes de la licitación: “No lo he escuchado esto”. El testigo mencionó que, cuando se presentó al concurso, un funcionario del Consistorio les dijo que si querían cambiar algo lo podían hacer. “Mi amigo me comentó ‘esto es muy raro’, que una vez presentadas las ofertas puedas volverlas a mirar o cambiarlas. Nosotros no hicimos ningún cambio”, apuntó.

El tesorero

El tesorero del ayuntamiento de Felanitx manifestó que él se encargaba de custodiar las plicas desde que las entregan hasta que la mesa de contratación abre los sobres. “En el concurso de 2014, se amplió el plazo, vinieron a buscar las plicas y las entregué a la mesa de contratación. Yo solo las podía entregar a la mesa. No me acuerdo quién me las pidió, podría ser el secretario o personal de la secretaría. Yo no podía entregar las plicas a nadie que no fuera la mesa de contratación”, insistió.

“Desde 2014 ya no he tenido que custodiar las plicas. Antes, siempre lo hacía yo. No pedí explicaciones ni me las dieron”, señaló. El funcionario declaró que el Consistorio no había sufrido ningún perjuicio económico como consecuencia de este concurso, que él supiera.

El tesorero, que ayer declaró como testigo en el juicio, recordó que uno de los sobres presentados tenía dos sellos de empresas distintas. “Es la primera vez que vi que se presenta un sobre con dos sellos”, admitió.

Fue una equivocación

El empresario que presentó el sobre con los dos sellos explicó que se dio cuenta del error al registrarlo en el Ayuntamiento. “Un funcionario me dijo que me había equivocado. Entonces taché un sello y lo entregué”, puntualizó. Según su versión, compartía una nave en Campos con su amigo, Miguel Adrover, el empresario encausado. En esta nave, había una pequeña oficina conjunta para ambas empresas y allí tenían los dos sellos de las dos empresas juntos.

“Yo sabía que ese año tocaba salir el concurso. No escuché comentarios. Tu más o menos sabes el año que saldrá el concurso y vas preparando la documentación. Suele ser repetitiva. Yo tenía una base en mi ordenador porque me había presentado a muchos otros concursos”, reconoció. “Veo muy normal que Adrover lo preparara antes. Él no me entregó los pliegos antes del concurso. Creo que no me dijo que los tuviera antes”, agregó.

Por su parte, una funcionaria del ayuntamiento de Felanitx indicó que el concejal de playas de entonces le dijo que ese año la solicitud de las banderas azules la haría una persona externa. “Desde entonces yo no he intervenido en el tema de las banderas”, aseguró.

March, Pedro Sánchez o Begoña Gómez

Otro veterano funcionario, ahora jubilado, que durante muchos años se encargaba de redactar los pliegos de condiciones, manifestó que no recordaba si se contrató a alguien externo en 2013 para redactar los pliegos del concurso de 2014. “Yo ni me acuerdo, venía tanta gente por allí que ni me acuerdo. Yo hacía lo que me mandaban. Creo que envié correos a algún técnico de fuera. No me acuerdo si era la primera vez que esto ocurría. No recuerdo el nombre si era March Vigueret, Pedro Sánchez o Begoña Gómez. No lo recuerdo. No me acuerdo si me lo presentaron”, reiteró con ironía.

“Ni me acuerdo ni estoy metido en esto”, zanjó el testigo. “En el Ayuntamiento siempre ha habido personas cualificadas para redactar los pliegos”, recalcó el funcionario con 40 años de experiencia.

El hombre recordó que se amplió el plazo del concurso de 2014 unos días porque la publicación fue en sábado y se pudieron retirar los sobres. “Creo que la mesa de contratación no tomó esa decisión de poder retirar los sobres. Supongo que la orden venía de arriba. No recuerdo si venía del alcalde, el concejal o del secretario”, concluyó. La vista oral continúa hoy con nuevas testificales.

