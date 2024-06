Pel juny, les faves al puny

Dilluns (11) és sant Bernabè apòstol

Tot i que no es troba entre els dotze apòstols triats per Jesús, fou un dels setanta deixebles esmentats a l’Evangeli segons sant Lluc i és considerat apòstol pels primers Pares de l’Església, i també per Lluc, per la gran difusió de la paraula de Crist que va realitzar. Tant l’església Catòlica, com l’Ortodoxa i l’Anglicana celebren la seva festivitat tal dia com avui. Era hebreu, de la tribu de Leví, i va néixer a Xipre. Bernabè vol dir «fill de la consolació», per mor del seu caràcter dolç i amable. Era amic de Saule –sant Pau- a qui va intentar convertir a la fe de Crist, sense aconseguir-ho. Va predicar a Antioquia, Panfàlia, Pergen, a l’Àsia Menor, i per Itàlia, i al seu Xipre natal. Va morir lapidat als afores de Salònica l’any 70. El dia d’avui ha originat diversos refranys de caire meteorològic: «Per sant Bernabè quaranta dies plogué, o al davant o al darrer»; «Dels vents de juny, el de sant Bernabè és l’únic que va bé»; «Per sant Bernabè planta el carabasser».

SANT ONOFRE O NOFRE (12)

Fou un anacoreta del desert egipci (s. IV); és venerat com a sant a tota la cristiandat. Segons la tradició era rei i, per tal de purgar un gran pecat, va abandonar la vida de palau i se’n va anar a fer penitència a una petita cova, freda i humida, on vivia completament nuu i menjava només les herbes del bosc. Per molt de fred que fes, sant Onofre no es tapava mai; tampoc no es rentava ni es tallava els cabells ni la barba, els quals varen acabar arribant-li fins als genolls. Per aquesta raó els que feien perruques i treballaven el cabell el tenien com a patró. A Mallorca, entre els termes de Sant Joan i Sineu, hi ha el puig de Sant Nofre (254 m), a la possessió de la Bastida, on al s. XV hi havia una ermita habitada per un ermità –hi ha dues altres ermites dedicades al sant: a Puigpunyent i a Deià-. S’hi troba la “Taula de sant Nofre”, una pedra que hauria servit als pagesos per saber quan era migdia en el moment que el sol hi arribava; se solia dir que sant Nofre parava taula. També hi ha una altra llegenda que parla d’una parella de corbs que sempre habita al Puig, i quan un dels dos mor l’altre sempre cerca un nou company; és per això que els diables de Sant Joan, creats l’any 1993, surten acompanyats pel Corb de Sant Nofre, un corb bicèfal que fou la primera bèstia de foc creada a les Balears (Kake Portas, 1998).

Sant Antoni de Pàdua (13)

És un dels sants més venerats en els països de parla catalana: no hi ha ciutat ni poble que no li tengui dedicat una plaça o un carrer, o no hi hagi una capelleta amb la seva imatge. Se’l representa amb l’hàbit de franciscà, amb un llibre, el cor en flames, amb un nin Jesús al braç –en record a la seva visió- i un lliri blanc a la mà –símbol de virginitat-. Va néixer a Lisboa i va morir a Pàdua als trenta-sis anys, un dimarts i 13. Aquesta coincidència ha fet que se l’invoqui perquè deslliuri de la malastrugança dels dimarts que coincideixen amb un 13 del mes. Des del segle XVII és invocat per trobar objectes perduts, i per les dones que volien trobar espòs: «Sant Antoni beneït, feis-me trobar un bon marit, que sigui bon home i ric i, si pot ser, de seguit». Però també ho era dels botiguers, orfes, presoners, nàufrags, dones estèrils, embarassades, nins malalts, vidriers i reclutes.

Curiositats

Una escampada de llenties ajuda a fer néixer i fer créixer els planters amb dificultats per a germinar; les substàncies químiques que desprenen les llenties en arrelar, ajuden d’altres llavors a fixar-se a la terra; aquesta setmana hem sembrat una branca de figuera i hi hem posat unes llenties al forat, devora la branca. El component actiu de l’aspirina es troba a l’escorça del salze; això ho va descobrir el 1854 un metge alsacià, després ho va comercialitzar Bayer. Un remei contra el constipat era la infusió dita de les set herbes, feta a base de: malva, salze, saüc, eucaliptus, til·la, camamilla i farigola. Les panses aporten un concentrat que revitalitza l’organisme; a més, el seu alt contingut de ferro ajuda a combatre l’ansietat; a la seva excel·lent combinació de nutrients només hi manca la vitamina C, que desapareix quan s’asseca el raïm. Pels seus hàbits nocturns, els mussols han anat sempre envoltats de mites, misteris, pors i llegendes; per mor del seu vol silenciós i de la seva mirada inquietant se’ls ha associat amb característiques tan contradictòries com ara la saviesa i la malastrugança.

Sabíeu que...?

Dilluns (10) és el Dia Mundial dels Alcohòlics Anònims. Dimecres (12) és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Divendres (14) és el Dia Mundial dels Donants de Sang. Dissabte (15) és el Dia contra l’abús en la Vellesa; també és el Dia del Vent.

Avui és la Fira de les Herbes a Selva. A Son Servera la Fira Ramadera.

Mal bocí és el nom que es dona a Mallorca al menjar embruixat. Habitualment es tracta de fruita i n’hi ha per a set sortilegis diferents: per fer enamorar, per fer oblidar, per fer enyorar, per fer penar, per fer avorrir, per fer perdre l’enteniment i per matar. Qui menja el mal bocí, no pot evitar-ne els efectes. Si la persona que el rep, en lloc de menjar-se’l el tira al foc, la bruixa o bruixot que l’hi ha donat és víctima de grans cremades i terribles dolors.

«Allò que realment importa no són els objectius que ens marcam, sinó els camins que seguim per aconseguir-los» (Kurt Emmerich, «Peter Bamm», escriptor alemany, 1897-1975). n