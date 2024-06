Historias de los líos del cemento en Bendinat: un propietario llegó a instalar piedras puntiagudas para espantar a los bañistas

Los casoplones se suceden sin interrupción a lo largo de la costa de Bendinat, esa Milla de Oro donde las propiedades de siete dígitos son la norma y no la excepción. El frente litoral de caras construcciones aparece como una muralla con vistas privilegiadas y fácil acceso a una costa que, si no privativa, no siempre es accesible para los que no tienen una casa allí.

En la semana en que ha saltado a escena la denuncia por la pavimentación de unas rocas costeras en Bendinat (Calvià), los vecinos de la zona recuerdan otro caso reciente a pocos metros de ese lugar que alcanzó también una gran repercusión mediática, en que se usó el cemento en una zona de dominio público marítimo-terrestre. En este caso, para evitar la presencia de bañistas.

Sucedió en el invierno de 2018. Los que conocían esa zona a duras penas podían creer lo que veían sus ojos. Delante de una de esas mansiones en primera línea, había una cubierta de unas antiguas casetas, un lugar que en verano la gente aprovechaba para tumbarse y darse un baño, a modo de solárium. Allí aparecieron unas estructuras puntiagudas, con el fin de ahuyentar a posibles bañistas. Eran unas piedras en forma de punta y cimentadas de 25 centímetros de altura y 20 de ancho que cubrían los casi 200 metros de zona pública.

Obra «inadmisible»

Enseguida, tras las numerosas denuncias vecinales y periodísticas, el Ayuntamiento de Calvià consideraba «inadmisible» la agresión que suponía para el entorno dicha actuación y advertía de que era un terreno de dominio público en que no se podía dificultar el paso. Costas también se implicó a fondo e identificó a la constructora responsable de la obra.

Finalmente, al cabo de un par de meses, el responsable de esta obra ilegal fue obligado a restituir la zona dañada y se enfrentó a un expediente sancionador por ejecutarla sin licencia.

En su momento, fuentes municipales informaron de que el responsable de esta actuación era un extranjero, propietario de una de las viviendas que se encuentran en esa zona. Al parecer, hacía poco que había comprado la casa y contrató a unos obreros para que empedraran la zona, a fin que los vecinos que visitan este espacio durante los meses estivales no pudieran tomar el sol, tal y como hacían habitualmente.

Ahora, seis años después de aquel incidente, el cemento vuelve a ser protagonista de una polémica en la Costa de Oro de Bendinat y, de nuevo, la movilización vecinal se ha activado como un resorte.

Las fotos de las rocas de Bendinat hormigonadas: Denuncian que el hotel ha ampliado el sendero y varias explanadas para hamacas y sombrillas / Juan Luis Iglesias

Protesta para hoy

Bajo el lema ‘Salvemos nuestra tierra’, para este sábado se ha convocado una protesta en las rocas que han sido noticia esta semana por la denuncia realizada por unos vecinos sobre unas obras presuntamente ilegales en este punto del litoral muy frecuentado por bañistas locales.

«Nos unimos para proteger nuestra tierra de las construcciones salvajes. ¡Juntos podemos marcar las diferencias!», puede leerse en el anuncio de la convocatoria, en que invitan a la ciudadanía a participar en este acto de protesta.

En el escrito de denuncia presentado por vecinos, se recoge un inventario de las actuaciones realizadas en esta zona de dominio público marítimo-terrestre, como cementar un camino en la punta de las rocas que se adentra en el mar. Se quejan además de que el espacio que usaban los bañistas ha quedado muy reducido por la instalación de sombrillas y hamacas.

Como ya informó este diario, desde la dirección del hotel anexo señalaron que cuentan con la pertinente concesión para 32 hamacas y 16 sombrillas. En cuanto al cimentado de las rocas, informaron de que el camino está hecho «desde hace 70 años» y que lo que se ha hecho ahora es «mejorarlo» para «dar facilidades» a los vecinos.

