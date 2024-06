Los ‘felanitxers’, a punto de perder la plaza de toros de La Macarena

Tal y como publicó DIARIO de MALLORCA el pasado 21 de febrero, la plaza de toros de Felanitx contaría con una sociedad de inversores privados dispuestos a comprar el edificio y darle otro uso no taurino. La alcaldesa Catalina Soler, que ese mismo día desmintió tajantemente la noticia avanzada en exclusiva por este medio, se vio obligada al día siguiente a reconocer su veracidad en programas de televisión y otros medios locales ante la presión de muchos ‘felanitxers’ para que el edificio no se vendiera, lamentando algunos vecinos su preocupación por haber consentido dejar abandonado un coso emblemático e histórico del municipio. Soler, además de no tener otra salida que la de reconocer que, efectivamente, existían unos posibles compradores, manifestó que, «como ellos mismos -refiriéndose a los diferentes gobiernos felanitxers- han dejado abandonada su plaza de toros, solicitaría un informe judicial para valorar la viabilidad de derogar una de las principales cláusulas que hacen inviable la venta del coso taurino». Y añadió que, para exigir la reversión de la plaza le supondría un litigio civil de entre diez a quince años.

Resulta curioso que, durante unpleno celebrado el 28 de diciembre de 2009, todos los partidos con representación en el Consistorio apoyaron la moción presentada por el Bloc, que proponía iniciar los trámites para recuperar el coso con la finalidad de que volviese a ser, de nuevo, un bien municipal. Dicha moción explicaba que el Consistorio «vendió la plaza con la condición de celebrar anualmente una corrida de toros», tal como consta en el acto del pleno que aprobó la enajenación del coso taurino en 1960. Cabe recordar que, según declaraciones de la mismísima Soler, alcaldesa del municipio en 2008, tras localizar la primera escritura de compraventa, el alcalde Andreu Manresa, que la vendió por primera vez a manos privadas en los años 70, incluyó dos cláusulas para su venta: que la plaza de toros debería ser siempre una plaza de toros y la obligatoriedad del propietario de turno, sea quien sea, de organizar una función taurina el día de Sant Agustí. En la escritura también queda claro que «si estas dos condiciones no se llevaran a cabo, la plaza revertiría automáticamente a la propiedad municipal», según explicó Soler justo en ese 2008.

¿Qué extrañas circunstancias rodean este tema y qué ha sucedido para que, durante estos quince años, ni Catalina Soler, al frente del gobierno del PP, ni el resto de los gobiernos que le precedieron, exigiesen que se diera cumplimiento a la cláusula mencionada y haber conseguido que La Macarena fuese, a día de hoy, un bien municipal?

El pasado 28 de mayo se redactó un decreto que recoge un extenso contenido, referente a la plaza de toros, a tratar en el pleno del próximo 10 de junio. Entre los temas, destaca el informe jurídico elaborado el 26 de mayo por el letrado Antoni Bennassar Moyà. Dos de las tres opciones del letrado son las de iniciar un litigio para revertir la plaza al Ayuntamiento y la otra, la de instar al propietario a que realice las obras de remodelación de la plaza para después exigirle celebrar anualmente una novillada por San Agustí. Sin embargo, de manera sorprendente y extraña, Bennassar recomienda directamente, y casi sin dejar opción de evaluar por parte del Consistorio, las otras dos opciones planteadas y aprobar la tercera opción que es la de que, por parte del pleno del Ayuntamiento de Felanitx, se elimine la condición de realizar una función taurina anual. Concluyendo, en este punto concreto, acordar por parte del Consistorio la eliminación de la condición acordada en 1960 en cuanto a la obligatoriedad de celebrar un espectáculo taurino por Sant Agustí.

Recomendación que podría carecer de objetividad, y por la que es más que probable que se decantará tanto el partido encabezado por Catalina Soler, PP, y gran parte del resto de partidos de la oposición. Eliminación que tendría que llevarse a término mediante la única vía legal que sería la de elevar el tema a pleno ya que el poder competente para eliminarla sería el pleno del Ayuntamiento, órgano que la impuso en su momento.

Un cúmulo de oscuras circunstancias hacen indicar que Exclusivas Balañá, actual sociedad propietaria, al contar con unos posibles compradores, podría haber presionado al Ayuntamiento para tumbar la citada cláusula y poder vender el edificio por un supuesto precio de 400.000 euros. Así, el Ayuntamiento, al mismo tiempo, se estaría deshaciendo de un tema, el de la plaza de toros, que solo les acarrea problemas, evitando tener que afrontar unos gastos necesarios para rehabilitar el edificio en el supuesto caso de que se hicieran con la plaza, algo sobradamente improbable ya que el Ayuntamiento no contempla, de ninguna de las maneras, esta posibilidad. Decisión que choca con la opinión y el deseo de una gran parte de felanitxers. De esta manera, el Consistorio, con Catalina Soler al frente, y promotora principal de semejante dislate, daría vía libre para que la plaza se vendiese lo antes posible y deshacerse así de una vez por todas de La Macarena.

Si bien se trata de un edificio protegido por Patrimonio y catalogado como BIC, lo cual no permite su derrumbe ni modificar su estética, en el momento en que el día 10 de junio se aprobase en pleno la eliminación de la cláusula mencionada, y se procediera posteriormente a su venta, sería complicado que nadie, ni siquiera el propio Ayuntamiento, controlase lo que los nuevos propietarios podrían ejecutar dentro del recinto por mucho que las presuntas pretensiones de Catalina Soler sean las de eludir responsabilidades, trasladando el tema a Patrimonio y BIC, en caso de que sucedieran ciertas irregularidades.

El Decreto de Alcaldía del 31 de agosto de 2023, sobre la Orden de ejecución urgente por los daños sufridos por la tormenta del pasado agosto, instaba a la propiedad a restaurar la fachada en dos meses, y, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podría acometer una expropiación, lo cual hace pensar que podría haber ciertos intereses entre ambas partes a favor de esta futura eliminación de la cláusula para facilitar la venta.

Suscríbete para seguir leyendo