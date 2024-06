Alcúdia «recomienda» no fumar en las playas y calas, pero no lo prohíbe

El pleno celebrado el jueves en Alcúdia aprobó parcialmente una moción presentada por el grupo socialista que reclamaba la declaración de todas las calas y playas del municipio como espacios sin humo y que en una primera versión instaba a «prohibir» el tabaco y los vapeadores. No obstante, tanto el equipo de gobierno (PP, Vox y UxA) como el resto de grupos de la oposición pidieron una modificación del texto para que la prohibición se transformase en «recomendación» en la moción definitiva y de esta forma la propuesta obtuviera una mayoría suficiente.

Finalmente, los cuatro puntos de la moción se votaron por separado y tres de ellos obtuvieron la unanimidad de todos los partidos. Así, se declaran todas las playas y calas del municipio como espacios sin humo en los que se recomienda no fumar pero no se prohíbe. Además, se pondrán en marcha los requisitos necesarios para la adhesión al programa ‘Platges sense fum’ del Govern y se notificarán estos acuerdos a la conselleria de Salud, a la Asociación Española contra el Cáncer de Balears y al resto de grupos políticos del Parlament balear.

La moción del PSOE incluía un tercer punto en el que se proponía pintar de color verde el puente rojo de la playa de Alcúdia «en homenaje y recuerdo a todos los ‘alcudiencs’ y ‘alcudienques’ que trabajan en la prevención y lucha contra el cáncer».

Este punto no resultó aprobado al considerar los otros partidos que este puente, que pasa por encima de los canales que conectan el mar con el Estany Gran, se caracteriza por su color rojo. «Las estructuras públicas no pueden ser monopolizadas por ninguna entidad privada», señaló la concejala de Unides Podem, Maria Ramos, al respecto. «Este puente es rojo, el color emblemático de siempre», apuntó la alcaldesa Fina Linares (PP), partidaria de que los espacios sin humo sean una «recomendación» y no una prohibición. Lo mismo expresaron sus socios de Vox: «Aquí proponemos, no imponemos». Además, añadieron que «hay otras prioridades que ir a pintar un puente». Domingo Bonnín, de El Pi, recordó que «el Ayuntamiento no es competente para prohibir fumar en las playas».

El pleno de Alcúdia rechazó sin prácticamente ninguna intervención del equipo de gobierno, por lo que apenas hubo debate, una batería de mociones presentadas por Unides Podem a favor de un modelo turístico sostenible que proponían controlar los alquileres vacacionales, proteger el territorio, limitar los coches de alquiler o regular el ‘todo incluido’, entre otras opciones.

Antoni Bibiloni Riera será Hijo Predilecto

Una de las propuestas que obtuvieron el jueves la unanimidad de toda la corporación municipal es el inicio del proceso para la declaración como Hijo Predilecto de Alcúdia de Antoni Bibiloni Riera, profesor y activista cultural fallecido en agosto de 2019 a los 63 años de edad debido a una rápida enfermedad. Regidor independiente en las listas socialistas entre 1987 y 1995, fue maestro de la escuela Porta des Moll durante 30 años y un reconocido emprendedor cultural y defensor de la lengua catalana propia de las islas. Los partidos destacaron su gran capacidad dinamizadora.