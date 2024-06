Reconstruyen la cruz de sa Cometa de Sencelles

Este jueves por la mañana se han iniciado las tareas de reconstrucción de la cruz de sa Cometa en Sencelles, en la intersección de las calles que conducen a Biniali y Algaida.

El monumento fue destruido en el mes de junio del año pasado por un conductor novel que perdió el control de su vehículo, impactando y destruyendo completamente la cruz. Los trabajos de restauración se han demorado debido a la dificultad de encontrar una cantera en la isla que pudiera extraer el fuste octogonal del pilar de la cruz de una sola pieza. Ante la imposibilidad de acometer los trabajos, finalmente la Comisión de Patrimonio Histórico del Consell ha accedido a que el fuste del pilar no sea monolítico sino formado por diversas piezas que serán ensambladas in situ.

Cabe recordar en el mes de octubre de 2019 la cruz ya sufrió un accidente al ser desplazada por un camión.