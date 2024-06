Margalida Solivellas: «Somos unas islas que todavía conservan un hilo de esperanza»

Margalida Solivellas (Selva, 1957) es un referente del periodismo hecho en catalán. Compaginó la carrera de Magisterio con la corresponsalía de Inca y Selva para el Diario de Mallorca. Un primer paso que la llevó después a Radio Balear, Televisión Española en las Islas y, finalmente, a TV3, donde ha pasado los últimos 36 años como corresponsal del canal autonómico en las islas. Este jueves a las 19 horas recibe el ‘Reconeixement de Mèrits’ de la Escola de Mallorquí, en el teatro municipal.

¿El periodismo fue una elección vocacional?

De pequeña ya me interesaba. Recuerdo que en casa siempre se leían muchos libros y revistas, o sea que el ejemplo y el hábito de la lectura estaban presentes. Pero preferían que estudiase para ser maestra o profesora. Además, la carrera de periodismo como tal no existía aún en Mallorca.

O sea que se inclinó primero por la docencia.

Estudié Magisterio también porque buena parte de mi círculo de amistades lo eligió. Recuerdo que así podíamos ir todos juntos a Palma en un dos caballos. Posteriormente ya completé los estudios de Geografía e Historia.

Entonces, ¿cómo comenzó a ejercer?

Recuerdo que entré en el Diario de Mallorca al mismo tiempo que Matías Vallés, por ejemplo. Era alrededor del año 1978 y acababa de nacer un nuevo diario, El Día del Mundo, que les había estado ‘robando’ corresponsales en los pueblos y necesitaban gente. Era un momento en que el Xilvar, el equipo de fútbol de Selva, había ascendido a preferente. Entre eso y que necesitaban crónicas políticas del pueblo, me hice un hueco. Poco después ya me hicieron una oferta de 35.000 pesetas mensuales para compaginarlo con el municipio de Inca. Pasaba las mañanas buscando noticias, a la hora de comer bajaba a la redacción del Diario de Mallorca en Ciutat para escribir y a las 16h partía hacia la facultad de Filosofía y Letras, que en aquellos momentos estaba en Son Malferit.

Y además la radio...

Así es. Como ya sabía de qué iba la cosa por Inca, cuando en el año 1982 abrieron una emisora de Radio Balear, pensaron en mí. Era la única que hacía un informativo en catalán en toda la programación, el que se emitía entre las 13:30 y las 14h.

¿Era un problema en aquellos momentos?

Siempre lo hice de una forma muy natural. Siempre he tenido más problemas por la repercusión de algunas noticias que por el idioma. Pero aquí hay una anécdota. Biel Serra, el padre del músico Miquel Serra, tenía un programa de agricultura los sábados. También se decidió que se hiciera en catalán. No pasaba nada, a Radio Balear ya le iba bien tener según qué programas en el idioma propio. Hasta que un día el propietario de la empresa, el padre del que fue ministro Rodrigo Rato (Radio Balear era del conglomerado de emisoras estatales Cadena Rato) quiso visitar las radios que tenía en Mallorca. Cuando fueron a buscarlo al aeropuerto en sábado, pidió que durante el trayecto en coche le pusieran su emisora. Al escuchar el programa de Serra y ver que no entendía nada, lo sacó de la parrilla. Si en lugar de agricultura hubiese escuchado el informativo, a saber dónde estaría yo ahora.

De la prensa escrita a la radio y de allí a la tele. ¿Cómo surgió la posibilidad de entrar en TV3?

Después de tres años en la radio primero di el salto a TVE en Balears, al Informatiu Balear. Fue justo cuando el periodista Joan Riera fue fichado por el Diario de Mallorca y dejó una plaza libre. En 1986 llegó la posibilidad de TV3. Fue la primera televisión autonómica. Nació en 1983 con la clara intención de hacer una televisión innovadora, competitiva, ágil y moderna en catalán y realmente lo consiguió. Tres años después el colectivo Voltor con el apoyo de la Obra Cultural Balear, fueron instalando los primeros repetidores para que la señal se viera en las islas. Con eso nos llamaron a unas cuantas periodistas baleares para hacer unas pruebas de cámara en Barcelona de cara a que algún isleño comenzara a hacer algún programa allí. No me cogieron; pero quince días después me llamaron para ofrecerme la corresponsalía en las islas. Al final estuve 36 años.

¿Fue complicado empezar?

Un poco. Más que nada porque los primeros años no había sede física como tal. Era un piso que yo misma tenía alquilado en Palma. Y también el hecho de pasar de trabajar en equipo a un trabajo más solitario costó.

¿Qué cree que supuso aquella TV3 para los catalanohablantes de las islas?

Consolidó el modelo lingüístico y una forma de hacer información. Hay que tener en cuenta que durante muchos años fue el referente de aquellas personas y familias que querían ver una televisión en catalán aquí.

¿En qué momento se torció la cosa?

Cuando empezaron a haber problemas con los repetidores. Los gobiernos catalán y balear nunca han querido hacerse daño en este sentido... Con el nacimiento de IB3 y la administración del presidente Matas, entre otras cosas hizo que los repetidores pasaran a ser de la nueva televisión autonómica. Algunos programas se taparon por cuestión de competencia y poco a poco la estocada fue mayor. Y eso que unos años, durante el pacto de progreso, se tanteó la posibilidad de que TV3 tuviera una desconexión balear con programas propios. Aquel modelo de comunicación que era TV3 también se está perdiendo...

¿Por qué hay la sensación de que el periodismo se está devaluando?

Por muchas razones... por la globalización, por las redes sociales. Actualmente el periodismo es una profesión poco valorada, es cierto. Cuando en los últimos años veía que me hacían más caso por un tuit que por una crónica, es porque la cosa ya no está tan bien.

¿El Reconeixement de Mèrits de l’Escola de Mallorquí ha sido una sorpresa? ¿Cuál es su vínculo con Manacor?

No me lo esperaba, sinceramente. Mi relación con Manacor comenzó por ser profesional; pero poco a poco, a medida que he ido conociendo personas y lugares, he ido estableciendo vínculos. Es una ciudad que me gusta y no solo por el ambiente cultural y de teatro, donde siempre he venido, sino porque tiene algo más. No es una relación postiza para mí como podría ser con Andratx, por poner un ejemplo. Pollença podría ser el otro pueblo con el que también me siento unida.

Y eso que dicen que estéticamente es poco atractivo...

Un pueblo no se elige por el aspecto físico, por las fachadas. Muchas veces la gente tiende a comparar Inca con Manacor y para mí no tienen nada que ver. No es porque ahora me hayan concedido el Reconeixement de Mèrits sino que pienso que Manacor está a años luz. En el discurso de este jueves haré una aproximación y verá cómo me ha sido sencillo encontrar puntos de conexión.

¿Cómo se siente al otro lado de la entrevista?

No me gusta mucho... ya tengo la voz afónica [sonríe]. En realidad sí me gusta que me pregunten y me hagan entrevistas... lo que no me gusta es salir en fotos o subir a un escenario. Siempre he disfrutado más escribiendo que saliendo en cámara, por ejemplo. En la tele me decían que tenía que salir más.

¿Somos unas islas definitivamente ‘escapçades’?

Escapçades pero con un hilo de esperanza. El libro es una especie de grito de ayuda y protesta... porque tengo la sensación de que todos nos compran, que nos marean constantemente. Me hacen gracia estas asambleas contra el modelo turístico porque proponen lo que yo también dejo claro en el primer capítulo del libro, y es que el punto clave del problema de la masificación es el aeropuerto, es el control de las vías de entrada.

Parece que ahora de repente nos sorprende...

Hace cinco o seis años ya había pintadas antiturísticas en Palma, pero el Ayuntamiento las quitaba al día siguiente. Había una sensación de no molestar que ahora parece que está cambiando.

