La Patrona 2024: Los personajes del simulacro de moros y cristianos de Pollença podrán ser interpretados por mujeres

Pollença empieza a calentar motores para La Patrona 2024 y lo hace dando un paso hacia la igualdad. Y es que el tradicional grito de «Mare de Déu dels Àngels, assistiu-mos! Pollencins, aixecau-vos, que els pirates ja són aquí» que lanza Joan Mas cada 2 de agosto podrá ser interpretado por una mujer, al igual que Dragut, el Lloctinent, el Abanderat o los integrantes del Ajuntament Vella. Esta semana se ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a los distintos cargos del simulacro de moros y cristianos. A la hora de anunciar la presentación de las candidaturas, el Ayuntamiento ha optado por cambiar la palabra hombre por "personas". Es verdad que por imperativo legal se debe utilizar un lenguaje inclusivo. “Hemos hecho una redacción inclusiva y no discriminatoria. Luego, cada uno que haga las interpretaciones que quiera. Es una redacción en sintonía a los tiempos que corren”, razona el regidor de Fiestas del Ayuntamiento de Pollença, Mateu Tugores. En todo caso, el responsable municipal deja muy claro que los personajes del simulacro de moros y cristianos de Pollença son masculinos, por lo tanto, por motivos históricos el personaje tanto de Joan Mas como de Dragut o el resto de componentes protagonistas de la batalla deberán lucir la tradicional vestimenta masculina que requiere la ocasión independientemente de la persona que lo interprete. Así, en el supuesto caso de que una mujer ganara la candidatura a Joan Mas, el atuendo sería el que tradicionalmente luce el héroe pollencí. “De esto no hay ninguna duda porque los personajes históricos son masculinos”, argumenta Mateu Tugores, que quita hierro al asunto insistiendo en que “simplemente se ha hecho la redacción en sintonía a los tiempos actuales”. También influye, añade, la voluntad por parte del equipo de gobierno. Además hay que tener en cuenta que, interpretando la ley, no se puede discriminar entre hombes y mujeres.

Así, pollencins y pollencines tienen hasta el 16 de junio para presentar sus candidaturas en el Ayuntamiento de Pollença o en la oficina del Port. En el caso de Joan Mas, los requisitos son que sea una candidatura individual de personas empadronadas o nacidas en Pollença hasta 1997. “Es imprescindible hablar catalán”, reza el anuncio. En cambio, para la candidatura de Dragut, Lugarteniente y Abanderado se requiere que sean tres personas empadronadas o nacidas en Pollença hasta 1997. Para la candidatura del Ajuntament Vella, se debe presentar una candidatura de cuatro personas empadronadas o nacidas en Pollença hasta 1989. Además, todas las candidaturas deben presentar una instancia específica que se puede encontrar en la web municipal y adjuntar una fotocopia del DNI y el teléfono de cada miembro de la candidatura. El Ayuntamiento avisa que en el cartel, las candidaturas se colocarán por orden alfabético cogiendo el apellido del cargo principal. También se especifica que se debe enviar una fotografía de la candidatura en formato JPG o PNG a festes@ajpollenca.net

Una vez cerrado el plazo de presentación de las candidaturas el próximo 16 de junio, el regidor de Fiestas avanza que las votaciones para elegir a los personajes del simulacro de moros y cristianos del 2 de agosto de 2024 se realizará el 12 de julio, día en el que se desvelará si La Patrona de este año tendrá nombre de mujer.

Campaña

En el marco de la presentación de las candidaturas, el regidor Mateu Tugores avanza que el Ayuntamiento está trabajando en la confección de una campaña informativa de cara a las fiestas de La Patrona 2024. “Se trata de una campaña de concienciación para conocer las tradiciones de la gente de Pollença por parte de los visitantes y lograr que se respetar la celebración de La Patrona”, concreta Tugores sin dar más detalles ya que se está trabajando en dicha campaña.