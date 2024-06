Paco Biedma, CEO de Informática Balear: "El ataque informático contra el Ayuntamiento de Calvià es un toque de atención para el futuro"

¿Cuál es el objetivo de las jornadas que organizan los próximos 5 y 6 de junio?

Me siento orgulloso de ser mallorquín y estoy enamorado de las Islas Baleares y de la ciberseguridad. De hecho, llevamos 8 años llevando un seguimiento diario de los problemas que hay y buscando formas de contribuir a resolverlos.

El objetivo de las jornadas de ciberseguridad es precisamente concienciar sobre la importancia de la ciberseguridad y además ayudar ofreciendo en el mismo evento formación y soluciones.

Hoy es un problema para todos. Las empresas pierden dinero y pierden reputación.

¿Por qué no crear entonces un modelo a seguir y que cualquier turista que venga sienta que está protegido digitalmente en las Islas Baleares? Para la asistencia al evento con plazas limitadas, se puede enviar un correo electrónico a: comunicacion@informaticabalear.com

En líneas generales, ¿considera que la administración pública en Balears está suficientemente preparada en materia de ciberseguridad?

La administración pública en Balears ya hemos visto que no está preparada.

Primero por casos recientes de hackeo a algunos ayuntamientos donde secuestran la información y piden rescate.

Y, segundo, tuvimos la oportunidad de visitar otro organismo público donde pudimos analizar su sistema y, aunque no podemos entrar en más detalles, está en las mismas condiciones.

¿Y las empresas están suficientemente preparadas?

A día de hoy no basta un antivirus. No estamos concienciados en absoluto y en el 99% de los casos usamos la «técnica del avestruz» (meter la cabeza en un agujero, mirar para otro lado y ya veremos qué pasa). Pero también es cierto que alguna empresa ya empieza a tomar acción y contacta con un experto en ciberseguridad (no una empresa de informática) e implanta planes de protección a su empresa, subiendo así su nivel de defensa.

Además no sólo lo dice Informática Balear. Vea, si no, este titular reciente que apareció en un periódico: «Google avisa a España de que tiene ‘un problema gordo’ de ciberseguridad».

En Balears, hemos tenido recientemente dos casos de ataques informáticos en ayuntamientos: Calvià y Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. ¿Es un toque de atención por lo que puede venir en el futuro?

Sin duda alguna. En el último congreso de ciberseguridad nacional que estuvimos también se habló mucho sobre lo que nos espera. Fíjese, en el año, 2023 los delitos informáticos aumentaron un 25,5%.

Y se espera para este 2024 que sigan aumentando en número y ataques muy sofisticados (se acabaron aquellos mensajes de phising con faltas ortográficas), todo ello gracias a la inteligencia artificial.

¿Qué medidas preventivas básicas pueden tomarse, como administración pública o como empresa, para evitar los daños de un ataque informático?

La palabra mágica en estos casos es la siguiente: prevención. Hay que tener en cuenta que usamos la prevención para todo: cremas para el sol, dietas, seguros … menos para nuestra vida digital. Para la vida digital, optamos por la ya citada «técnica del avestruz», de mirar para otro lado.

Nosotros recomendamos inicialmente una auditoría de seguridad informática técnica y de calidad realizada por una empresa de ciberseguridad con experiencia y certificaciones que avalen su trabajo.

Aun así, voy a dar un tip básico para cualquier lector:

Recomendamos durante este año 2024 tener un puntito más de desconfianza con cualquier comunicación entrante: SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, llamadas de voz. Todo ello, sin entrar en modo paranoico. Lo importante es que validemos esa comunicación por un segundo canal.

Ustedes han desarrollado una alianza estratégica con Hispasec, la empresa decana de la ciberseguridad en España. ¿En qué consiste esta alianza?

Somos los únicos partners de Hispasec en Balears y sus manos aquí. El empresario mallorquín tiene así un contacto directo, cercano e inmediato de ayuda en materia de ciberseguridad. n

Suscríbete para seguir leyendo