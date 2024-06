Sentido homenaje al promotor cultural de sa Pobla Antoni Torrens y a Francesca Armengol

Antoni Torrens, promotor cultural de sa Pobla, recibió este domingo un reconocimiento junto a su mujer, Francesca Armengol, en el claustro del Secar de la Real. "Siempre que he ido recibiendo agradecimientos, a lo largo de la vida me preguntaba por qué no nombraban a Francesca, ella forma parte de todo lo que hago, siempre va a mi lado y muchas veces por delante de mí. Poder expresarlo hoy para mi es una satisfacción”. Al acto, al que asistieron históricos del PSM, así como su sobrina, la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, contó con diferentes intervenciones.

El reconocimiento lo arrancó el activista cultural Pere Joan Martorell y le siguió la glosadora Maribel Servera. No faltaron los ximbombers de sa Pobla, que cada año también se pueden escuchar en el barrio barcelonés de Gracia, en el Sant Antoni que Torrens ha impulsado allí. Un momento que emocionó al público fue cuando Biel Majoral cantó el ‘no ens fareu callar’, recordando a Antoni Roig, de Al-Mayurqa, así como también la entrega de un ramo de flores por parte de las amigas de Francesca, cuya portavoz de estas fue Nanda Ramón. Cada una de las intervenciones que se iban sucediendo destacaron el agradecimiento hacía una mujer y un hombre que “hacen país”, subrayando su solidaridad en Apotecarios Solidarios.

Desde sa Pobla llegaron algunos regalos; como una ximbomba con el retrato de Torrens, pintado por el artista pobler, Andreu Company, o un cuadro del también artista pobler, Ferrán Pizà. Un acto de reencuentros con personas que Armengol y Torrens han ido uniendo durante todos estos años, creando sinergias culturales.